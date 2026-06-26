Trabzonspor, bir transferi daha bitirdi: Metehan Mimaroğlu

Trabzonspor, yeni sezon kadro planlaması kapsamında yerli rotasyonuna önemli bir takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüp, Gençlerbirliği forması giyen Metehan Mimaroğlu'nu 1 yıllığına kadrosuna kattı. Karadeniz ekibi, transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen bildirdi.
PERFORMANSI
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 36 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı.
PERFORMANSI
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği formasıyla 36 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken, 4 de asist yaparak takımına katkı sağladı.