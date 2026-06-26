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Muaythai Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü

Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 19:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muaythai Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü
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Malezya'da düzenlenen IFMA Elite Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 4 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 16 madalya kazanan milli sporcular, yurda döndü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen organizasyonda madalya sıralamasında Rusya ile zirveyi paylaşırken milliler, takım halinde ikinciliği elde etti.

Malezya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, çiçeklerle karşılandı.

Muaythai Milli Takımlar Sportif Direktörü Göksel Cingöz, sporcularla gurur duyduğunu söyleyerek, "İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletme gururunu bize yaşatan evlatlarımıza teşekkür ediyorum. Onları yetiştiren antrenörlere ve devletimize de çok teşekkür ediyorum. İnanılmazı başardık. Bu şampiyonluklar bu vatan uğruna mücadele eden tüm gazilerimize ve şehitlerimize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Muaythai Milli Takımlar Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, takımın büyük bir başarıya imza attığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Dört dünya şampiyonu çıkarttık. Dünyaya nasıl muaythai yapıldığını gösterdik. Tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Kampın meyvesini aldığımızı söyleyebilirim. Bu başarı tüm Türk milletine armağan olsun. Bize bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımıza ve federasyon başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

Kadınlar 71 kiloda altın madalya kazanan Hatice Öksüz, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, "Çok heyecanlıyız, çok mücadele ettik. Bu madalyaların arkasında aylarca süren emek ve çalışma var. Başardık ve bunu bütün dünyaya gösterdik. Tüm ekibimi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya şampiyonu milli sporcular Fatma Çeken, Mert Güney ve Cihan Doğu ile antrenörleri de başarılarından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi.

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