Milan'dan Gonçalo Ramos için rekor bonservis!

Geçen son maçta Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı kaçıran Milan, yeni sezona daha iddialı girmek istiyor. İtalyan ekibi, bu yazın en dikkat çeken hamlelerinden birine imza atmak üzere. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre Milan, Paris Saint-Germain'den Gonçalo Ramos'u kadrosuna katmak üzere. Habere göre İtalyan devi, Ramos için Fransız ekibine 74 milyon euro ödeyecek. Bu bonservis bedeli Milan tarihinde rekor olacak.
PSG PERFORMANSI
2024 yılında PSG'nin Benfica'dan 65 milyon euroya kadrosuna kattığı Gonçalo Ramos, 131 maçta 45 gol atarken 10 asist yaptı.
PSG PERFORMANSI
2024 yılında PSG'nin Benfica'dan 65 milyon euroya kadrosuna kattığı Gonçalo Ramos, 131 maçta 45 gol atarken 10 asist yaptı.