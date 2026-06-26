26 Haziran
Norveç-Fransa
1-345'
26 Haziran
Senegal-Irak
1-045'
27 Haziran
Uruguay-İspanya
03:00
27 Haziran
Cape Verde-Suudi Arabistan
03:00
27 Haziran
Yeni Zelanda-Belçika
06:00
27 Haziran
Mısır-İran
06:00

RESMİ: Real Madrid ayrılığı açıkladı! Dani Ceballos

Real Madrid, Daniel Ceballos ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 21:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
RESMİ: Real Madrid ayrılığı açıkladı! Dani Ceballos
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Real Madrid, Dani Ceballos ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanyol devi tarafından yapılan açıklamada, kulüp ile Dani Ceballos'un karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldığı duyuruldu.

Yedi sezon boyunca A takım formasıyla 215 maça çıkan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu süreçte 16 kupa kazandı. Ceballos, Real Madrid kariyerinde 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası zaferi yaşadı.

Real Madrid, veda mesajında Dani Ceballos'a kulübe verdiği emek, bağlılık ve forma için gösterdiği özveri nedeniyle teşekkür ederken, deneyimli futbolcu ile ailesine kariyerlerinin yeni döneminde başarılar diledi.

Eflatun-beyazlı kulüp ayrıca, "Real Madrid onun evi olmaya her zaman devam edecek." ifadelerine yer verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.