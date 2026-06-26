26 Haziran
Norveç-Fransa
1-343'
26 Haziran
Senegal-Irak
1-042'
27 Haziran
Uruguay-İspanya
03:00
27 Haziran
Cape Verde-Suudi Arabistan
03:00
27 Haziran
Yeni Zelanda-Belçika
06:00
27 Haziran
Mısır-İran
06:00

Genç tekvandocular, Kazakistan'da 10 madalya kazandı

Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nın gençler kategorisinde 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya kazanan milli sporcular, takım sıralamasında ev sahibi Kazakistan'ın ardından ikinci oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 22:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç tekvandocular, Kazakistan'da 10 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kazakistan Açık Tekvando Turnuvası'nda gençler kategorisinde tatamiye çıkan milli sporcular, 5'i altın 10 madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki organizasyonun ikinci gününde gençler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Milli sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti ve takım sıralamasında ev sahibi Kazakistan'ın ardından ikinci sırayı aldı.

Madalya kazanan milli genç tekvandocular şunlar:

Altın: Fatma Zehra Akyazıcı (55 kilo), Aslı Cemre Ceylan (59 kilo), Ayşe Işık (63 kilo), Asya Aydın (68 kilo), Yusuf Efe Mızrak (+78 kilo)

Gümüş: Mustafa Taşdelen (68 kilo)

Bronz: Utku Kap (45 kilo), İbrahim Efe Düzel (63 kilo), Zeynep Nil Menekşe (+68 kilo), Gülnihal Şahin (+68 kilo)

Türkiye, turnuvada dün büyükler kategorisinde 14 madalya (5 altın, 1 gümüş, 8 bronz) elde etmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.