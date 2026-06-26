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Türk basketbolu, BKT EuroCup'ta 3 takımla temsil edilecek

Türkiye, 2026-2027 sezonunda BKT EuroCup'ta üç takımla mücadele edecek. Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'un yanı sıra TOFAŞ da organizasyonda yer alırken, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu temsilcilere başarı dileklerini ileterek Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki yükselişine vurgu yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 23:20
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk basketbolu, BKT EuroCup'ta 3 takımla temsil edilecek
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Türkiye, BKT EuroCup'ta 2026-2027 sezonunda 3 takımla temsil edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "Türk basketbolu, 2026-2027 sezonunda BKT EuroCup'ta üç takımla temsil edilecek. Yeni sezonda Bahçeşehir Koleji ve Türk Telekom'un yanı sıra BKT Avrupa Kupası'nda mücadele edecek TOFAŞ'ı tebrik ediyoruz. Tüm temsilcilerimize başarılar dileriz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "BKT EuroCup'ta 2026-2027 sezonunda ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ ve Türk Telekom'a başarılar diliyorum. Türk basketbolunun Avrupa kupalarında her geçen yıl daha güçlü şekilde yer alması bizler adına büyük bir mutluluk. Kulüplerimizin yeni sezonda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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