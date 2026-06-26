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Amed SK, David Bates'i duyurdu!

Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 22:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amed SK, David Bates'i duyurdu!
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Amed Sportif Faaliyetler, İskoç futbolcu David Bates'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, savunmada görev alan 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Son olarak Belçika ekibi Standard Liege'de forma giyen Bates'in kariyerinde Raith Rovers, East Stirlingshire, Brechin City, Rangers, Hamburg, Cercle Brugge, Sheffield Wednesday, Aberdeen ve Mechelen takımlarında görev yaptığı kaydedildi.

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