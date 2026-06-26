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Türk Telekom, Anthony Lamb ve Göktuğ Baş'ı transfer etti

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Anthony Lamb ve Göktuğ Baş'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 22:49
Haber: AA
Türk Telekom, Anthony Lamb ve Göktuğ Baş'ı transfer etti
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Anthony Lamb ve Göktuğ Baş'ı renklerine bağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki ABD'li forvet Anthony Lamb'ın yeni sezonda Türk Telekom forması giyeceği belirtildi.

NBA tecrübesi de bulunan Lamb, geçen sezon Avrupa Kupası'nda (EuroCup) 9.3 sayı ve 5.1 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Açıklamada, geride kalan sezonu Bahçeşehir Koleji'nde tamamlayan 25 yaşındaki forvet Göktuğ Baş'ın da 2020-2021 sezonundan sonra yeniden Türk Telekom için mücadele edeceği ifade edildi.

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