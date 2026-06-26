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Trabzonspor'da ayrılık yakın: Felipe Augusto

Trabzonspor, Brezilyalı golcü Felipe Augusto için Zenit ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 26 Haziran 2026 22:58
Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da ayrılık yakın: Felipe Augusto
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Metehan Mimaroğlu, Saviolo, Lopes Cabral, Muçi ve Malinovskyi'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Visca ve Nwakaeme'nin ardından geçen sezon transfer edilen Felipe Augusto, takıma para kazandırarak ayrılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ANLAŞMA DETAYLARI

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Felipe Augusto transferi için Zenit ile anlaşmaya vardı. Rus ekibi, Augusto için 15 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 5 milyon euroluk bonus maddesi olacak.

PERFORMANSI

Trabzonspor'un Cercle Brugge'den 5 milyon euroya kadrosuna kattığı Felipe Augusto bir sezonda 40 maçta 15 gol attı. Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası kazandı.

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