Trabzonspor'da ayrılık yakın: Felipe Augusto

Metehan Mimaroğlu, Saviolo, Lopes Cabral, Muçi ve Malinovskyi'yi kadrosuna katan Trabzonspor'da bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Visca ve Nwakaeme'nin ardından geçen sezon transfer edilen Felipe Augusto, takıma para kazandırarak ayrılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ANLAŞMA DETAYLARI
HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Felipe Augusto transferi için Zenit ile anlaşmaya vardı. Rus ekibi, Augusto için 15 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 5 milyon euroluk bonus maddesi olacak.
PERFORMANSI
Trabzonspor'un Cercle Brugge'den 5 milyon euroya kadrosuna kattığı Felipe Augusto bir sezonda 40 maçta 15 gol attı. Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası kazandı.
HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Felipe Augusto transferi için Zenit ile anlaşmaya vardı. Rus ekibi, Augusto için 15 milyon euro ödeyecek. Sözleşmede ayrıca 5 milyon euroluk bonus maddesi olacak.
PERFORMANSI
Trabzonspor'un Cercle Brugge'den 5 milyon euroya kadrosuna kattığı Felipe Augusto bir sezonda 40 maçta 15 gol attı. Brezilyalı futbolcu, Türkiye Kupası kazandı.