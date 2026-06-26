Kulüpler Birliği'nde bugün gerçekleştirilen toplantıda Fenerbahçe'yi ikinci başkan Barış Göktürk ile genel sekreter Mahmut Uslu temsil etti.
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Toplantıda sarı-lacivertli kulüp adına söz alan yöneticiler, yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını önerdi. Fenerbahçeli yöneticiler, bu görüşün kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın düşüncesi olduğunu ifade ederken, konunun Türkiye Futbol Federasyonu ile mutlaka görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.
Öte yandan Fenerbahçe cephesi, mevcut 10+4 yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde ise planlamalarını bu kurala göre yaparak yollarına devam edeceklerini belirtti.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir kural değişmez değildir. Bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı oyuncu kuralı önerisi!
Fenerbahçe, Kulüpler Birliği toplantısında yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını önerirken, mevcut 10+4 kuralının korunması halinde ise transfer planlamasını mevcut sisteme göre sürdüreceğini açıkladı.
Kulüpler Birliği'nde bugün gerçekleştirilen toplantıda Fenerbahçe'yi ikinci başkan Barış Göktürk ile genel sekreter Mahmut Uslu temsil etti.
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İŞARETLE
Toplantıda sarı-lacivertli kulüp adına söz alan yöneticiler, yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını önerdi. Fenerbahçeli yöneticiler, bu görüşün kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın düşüncesi olduğunu ifade ederken, konunun Türkiye Futbol Federasyonu ile mutlaka görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.
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