Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı oyuncu kuralı önerisi!

Kulüpler Birliği'nde bugün gerçekleştirilen toplantıda Fenerbahçe'yi ikinci başkan Barış Göktürk ile genel sekreter Mahmut Uslu temsil etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toplantıda sarı-lacivertli kulüp adına söz alan yöneticiler, yabancı oyuncu sınırının tamamen kaldırılmasını önerdi. Fenerbahçeli yöneticiler, bu görüşün kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın düşüncesi olduğunu ifade ederken, konunun Türkiye Futbol Federasyonu ile mutlaka görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.



Öte yandan Fenerbahçe cephesi, mevcut 10+4 yabancı oyuncu kuralında herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde ise planlamalarını bu kurala göre yaparak yollarına devam edeceklerini belirtti.



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ise toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir kural değişmez değildir. Bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.



