Filenin Efeleri'nin rakibi Arjantin

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Arjantin ile mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gliwice kentinde oynayacak karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin ile oynadığı iki maçta da mağlup olan Türkiye, rakibi karşısında ilk galibiyeti için mücadele verecek.
Ligde, Türkiye'nin 3'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken Arjantin, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.
2018 yılından bu yana düzenlenen VNL'de Arjantin ile oynadığı iki maçta da mağlup olan Türkiye, rakibi karşısında ilk galibiyeti için mücadele verecek.
Ligde, Türkiye'nin 3'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunurken Arjantin, oynadığı 5 maçta 1 galibiyet elde etti.