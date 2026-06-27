Haber Tarihi: 27 Haziran 2026 11:42 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 11:42

Süper Lig Ne Zaman Başlıyor 2027? Yeni Sezon Başlangıç Tarihi

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'in yeni sezon başlangıç tarihi merak ediliyor. "Süper Lig ne zaman başlıyor 2027?" sorusu, takımların hazırlıkları ve fikstür heyecanıyla birlikte gündeme geliyor.

Süper Lig Ne Zaman Başlıyor 2027? Yeni Sezon Başlangıç Tarihi
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Türkiye'nin en üst düzey futbol organizasyonu olan Süper Lig'de yeni sezon için geri sayım devam ediyor.
2027-2028 Süper Lig sezonu ne zaman başlayacak?

2027-2028 Süper Lig sezonunun başlangıç tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanacak resmi takvimle kesinleşecek.

Önceki sezonlardaki uygulamalara göre Süper Lig sezonlarının genellikle Ağustos ayında başlaması bekleniyor.

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

Yeni sezon fikstür çekimi, lig başlangıcından önce TFF tarafından gerçekleştiriliyor. Fikstürün açıklanmasıyla birlikte;

İlk hafta maçları,
Derbi tarihleri,
Takımların sezon programı

belli oluyor.


2027 Süper Lig'de hangi takımlar mücadele edecek?

Süper Lig'de mücadele edecek takımlar, bir önceki sezon sonunda belirlenen yükselme ve düşme durumlarına göre netleşiyor.

Sezon boyunca takımlar:

Şampiyonluk,
Avrupa kupalarına katılım,
Kümede kalma

hedefleri için mücadele ediyor.

Süper Lig maçları ne zaman oynanıyor?

Süper Lig karşılaşmaları genellikle hafta sonları ağırlıklı olmak üzere hafta içine yayılan programlarla oynanıyor. Maç saatleri ve yayın programı sezon öncesinde açıklanıyor.

Sonuç: Süper Lig Ne Zaman Başlıyor 2027?

2027-2028 Süper Lig sezonunun Ağustos 2027 döneminde başlaması bekleniyor. Kesin başlangıç tarihi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklayacağı resmi lig takvimiyle belli olacak.

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