28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için flaş sözler!

Kulüpler Birliği toplantısında yaşandığı öne sürülen tartışmanın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 09:30
Haber: Sporx.com
Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için flaş sözler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz gün gerçekleştirilen toplantısında Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında gerginlik yaşandığı iddiaları gündem oldu.

Tarafların birbirlerine sert ifadeler kullandığı öne sürülürken, yaşananların ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YÜKSEL YILDIRIM'DAN SERT ÇIKIŞ

Fanatik'e konuşan Yüksel Yıldırım, Barış Göktürk'ün kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Kimse bana hakaret edemez. 'Mimlenmişsin, dolu gelmişsin' diyorlar. Barış Göktürk çok terbiyesiz biri. Ona haddini bildireceğim. Ağzı laf yapıyor. 4 büyüklere karşı Anadolu takımlarının hakkını korumaya devam edeceğim."

ERTUĞRUL DOĞAN İDDİALARI YALANLADI

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ise HT Spor'a yaptığı açıklamada, toplantıda yaşandığı öne sürülen tartışmada iddia edilen ifadelerin kullanılmadığını belirtti.

Doğan açıklamasında, "Kulüpler Birliği toplantısında geçtiği iddia edilen söz konusu tartışmada, öne sürülen cümleler kesinlikle kullanılmadı ve iddia edilen haberler uzaktan yakından gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarz iddiaların organize bir şekilde ortaya çıkması çok yanlıştır ve sonraki toplantılarda bu konuyla ilgili gerekli adımlar atılacaktır." ifadelerini kullandı.

Deneyimli başkan ayrıca, "Bu asılsız konuları gündeme getiren kişi, Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkarılacak ve bir daha toplantılara alınmayacaktır." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

TARTIŞMA İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Toplantının ardından sosyal medyada, Mahmut Uslu ile Yüksel Yıldırım arasında başlayan tartışmanın Barış Göktürk'ün de dahil olmasıyla büyüdüğü ve tarafların birbirlerine sert ifadeler kullandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, söz konusu ifadelerin kullanılmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.