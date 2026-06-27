Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe için flaş sözler!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın geçtiğimiz gün gerçekleştirilen toplantısında Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk ile Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım arasında gerginlik yaşandığı iddiaları gündem oldu.
Tarafların birbirlerine sert ifadeler kullandığı öne sürülürken, yaşananların ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YÜKSEL YILDIRIM'DAN SERT ÇIKIŞ
Fanatik'e konuşan Yüksel Yıldırım, Barış Göktürk'ün kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Kimse bana hakaret edemez. 'Mimlenmişsin, dolu gelmişsin' diyorlar. Barış Göktürk çok terbiyesiz biri. Ona haddini bildireceğim. Ağzı laf yapıyor. 4 büyüklere karşı Anadolu takımlarının hakkını korumaya devam edeceğim."
ERTUĞRUL DOĞAN İDDİALARI YALANLADI
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ise HT Spor'a yaptığı açıklamada, toplantıda yaşandığı öne sürülen tartışmada iddia edilen ifadelerin kullanılmadığını belirtti.
Doğan açıklamasında, "Kulüpler Birliği toplantısında geçtiği iddia edilen söz konusu tartışmada, öne sürülen cümleler kesinlikle kullanılmadı ve iddia edilen haberler uzaktan yakından gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarz iddiaların organize bir şekilde ortaya çıkması çok yanlıştır ve sonraki toplantılarda bu konuyla ilgili gerekli adımlar atılacaktır." ifadelerini kullandı.
Deneyimli başkan ayrıca, "Bu asılsız konuları gündeme getiren kişi, Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkarılacak ve bir daha toplantılara alınmayacaktır." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
TARTIŞMA İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU
Toplantının ardından sosyal medyada, Mahmut Uslu ile Yüksel Yıldırım arasında başlayan tartışmanın Barış Göktürk'ün de dahil olmasıyla büyüdüğü ve tarafların birbirlerine sert ifadeler kullandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, söz konusu ifadelerin kullanılmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Tarafların birbirlerine sert ifadeler kullandığı öne sürülürken, yaşananların ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YÜKSEL YILDIRIM'DAN SERT ÇIKIŞ
Fanatik'e konuşan Yüksel Yıldırım, Barış Göktürk'ün kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:
"Kimse bana hakaret edemez. 'Mimlenmişsin, dolu gelmişsin' diyorlar. Barış Göktürk çok terbiyesiz biri. Ona haddini bildireceğim. Ağzı laf yapıyor. 4 büyüklere karşı Anadolu takımlarının hakkını korumaya devam edeceğim."
ERTUĞRUL DOĞAN İDDİALARI YALANLADI
Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ise HT Spor'a yaptığı açıklamada, toplantıda yaşandığı öne sürülen tartışmada iddia edilen ifadelerin kullanılmadığını belirtti.
Doğan açıklamasında, "Kulüpler Birliği toplantısında geçtiği iddia edilen söz konusu tartışmada, öne sürülen cümleler kesinlikle kullanılmadı ve iddia edilen haberler uzaktan yakından gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tarz iddiaların organize bir şekilde ortaya çıkması çok yanlıştır ve sonraki toplantılarda bu konuyla ilgili gerekli adımlar atılacaktır." ifadelerini kullandı.
Deneyimli başkan ayrıca, "Bu asılsız konuları gündeme getiren kişi, Kulüpler Birliği WhatsApp grubundan çıkarılacak ve bir daha toplantılara alınmayacaktır." sözleriyle açıklamasını tamamladı.
TARTIŞMA İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU
Toplantının ardından sosyal medyada, Mahmut Uslu ile Yüksel Yıldırım arasında başlayan tartışmanın Barış Göktürk'ün de dahil olmasıyla büyüdüğü ve tarafların birbirlerine sert ifadeler kullandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, söz konusu ifadelerin kullanılmadığını ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.