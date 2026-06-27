Haber Tarihi: 27 Haziran 2026 11:55 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 11:55

KPSS 2026 Ne Zaman? KPSS Sınav Tarihleri ve Başvuru Takvimi

Kamu kurumlarında görev almak isteyen milyonlarca aday, "KPSS 2026 ne zaman?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Öğretmenlik, memurluk ve çeşitli kamu kadroları için önemli olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın tarihleri ÖSYM tarafından açıklanan takvimle belli oldu.

KPSS 2026 Ne Zaman? KPSS Sınav Tarihleri ve Başvuru Takvimi
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Öğretmenlik, memurluk ve çeşitli kamu kadroları için önemli olan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın tarihleri ÖSYM tarafından açıklanan takvimle belli oldu.
KPSS Lisans 2026 ne zaman?

2026 KPSS Lisans sınavları şu tarihlerde yapılacak:

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026
KPSS Lisans Alan Bilgisi: 12-13 Eylül 2026

KPSS Lisans sonuçlarının ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

KPSS Ön Lisans 2026 ne zaman?

Ön lisans mezunlarının katıldığı KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları için açıklanan tarih ise 30 Ekim 2026 olarak duyuruldu.


KPSS Ortaöğretim 2026 ne zaman?

Lise mezunlarının katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

Sonuçların ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor.

KPSS 2026 başvuruları ne zaman?

KPSS başvuru tarihleri sınav türüne göre değişiyor.

KPSS Lisans başvuruları: 1-13 Temmuz 2026
KPSS Ön Lisans başvuruları: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026
KPSS Ortaöğretim başvuruları: 27 Ağustos-8 Eylül 2026
KPSS'ye kimler girebilir?

KPSS'ye;

Üniversite mezunları,
Ön lisans mezunları,
Lise mezunları

belirlenen şartlar doğrultusunda katılabiliyor.

Adaylar aldıkları puanlarla kamu kurumlarının ilan ettiği kadrolara başvuru yapabiliyor.

Sonuç: KPSS 2026 Ne Zaman?

KPSS 2026 oturumları sonbahar döneminde gerçekleştirilecek. Lisans sınavları Eylül 2026, Ön Lisans sınavı Ekim 2026, Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

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