Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Hakan Çalhanoğlu'ndan duygusal paylaşım

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası'na veda edilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

calendar 27 Haziran 2026 09:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Hakan Çalhanoğlu'ndan duygusal paylaşım
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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından kaptan Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Deneyimli futbolcu, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirirken, takım kaptanı olarak sorumluluğu üstlendiğini belirterek Türk milletinden özür diledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN PAYLAŞIMI

"Bugün söyleyecek çok şey var ama hiçbir kelime yaşadığım hayal kırıklığını ve üzüntüyü anlatmaya yetmiyor.

Bu günlerin hayalini uzun zamandır kuruyorduk. Dünya Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize unutulmaz bir gurur yaşatmayı çok istiyorduk. Ne yazık ki bunu başaramadık.

Bu formayı taşımanın ne kadar büyük bir gurur ve sorumluluk olduğunu her gün hissettim. Ve bugün, bu sonucun sorumluluğunu da bu takımın kaptanı olarak herkesten önce ben üstleniyorum.

Biliyorum… Üzgünsünüz. Kırgınsınız. Kızgınsınız. Aldığımız eleştirilerin bir kısmı ağırdı, bir kısmı ise sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu formayı giyen herkes, bu ülkenin umutlarını omuzlarında taşır. Biz o umutların karşılığını sahada veremedik. Bunun sorumluluğunu da takımla beraber en çok ben hissediyorum.

Yıllardır özlemini duyduğumuz Dünya Kupası yolculuğu burada maalesef sona erdi. Bu hayale bizimle inanan, sevincini de hüznünü de bizimle yaşayan milyonlarca insanın kalbini kırdığımızı biliyoruz. Bunun için milletimizden yürekten özür diliyoruz.

Ama futbol sadece zaferlerden ibaret değil. Bazen en büyük sınav, düştüğün yerden yeniden ayağa kalkabilmektir.

Dün kazanırken sizin evladınız olmaktan nasıl gurur duyduysam, bugün kaybederken de aynı aidiyetle başımı öne eğiyor, yine aynı gururla 'Bu ülkenin evladıyım.' diyorum.

Bu kutsal bayrak bize hiçbir zaman vazgeçmemeyi öğretti.

Daha çok çalışacağız. Daha güçlü döneceğiz. Bugün yarım kalan hikayemizi tamamlamak, bu armanın hakkını vermek, bize inanan herkese yeniden umut olmak ve çocuklarımıza hak ettikleri gururu yaşatmak için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bizi bugün de yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.

Hakkınızı helal edin."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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