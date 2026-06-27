Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Belçika gol oldu yağdı! Son 32 turuna lider çıktı

Belçika, Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek G Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Yeni Zelanda ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.

calendar 27 Haziran 2026 08:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Belçika gol oldu yağdı! Son 32 turuna lider çıktı
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta maçında Yeni Zelanda ile Belçika, Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 5-1 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, Mısır ile puanını eşitlemesine rağmen averajla grup lideri olarak adını son 32 turuna yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TROSSARD PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Leandro Trossard'ın golüyle öne geçen Belçika, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

BELÇİKA FARKI AÇTI

İkinci yarıya da etkili başlayan Belçika'da Trossard, 50. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise ikinci golünü kaydetti. 66. dakikada Kevin De Bruyne farkı üçe çıkarırken, Yeni Zelanda 84. dakikada Just ile umutlandı.

Ancak Belçika, bu gole çabuk yanıt verdi. Oyuna sonradan dahil olan Romelu Lukaku, 86. dakikada topla ilk buluşmasında fileleri havalandırdı. 90+4. dakikada Alexis Saelemaekers de gol perdesini kapatarak skoru 5-1'e getirdi.

BELÇİKA LİDER TAMAMLADI

Bu sonucun ardından Belçika, puanını 5'e yükseltti ve Mısır ile aynı puanda olmasına rağmen gol averajıyla G Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Yeni Zelanda ise 1 puanla grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.

COURTOIS TARİHE GEÇTİ

Belçika'nın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, Yeni Zelanda karşılaşmasıyla birlikte ülkesi adına en fazla Dünya Kupası maçına çıkan futbolcu oldu. 34 yaşındaki file bekçisi, bu alanda Enzo Scifo'yu geride bırakarak Belçika futbol tarihine geçti.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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