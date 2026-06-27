Belçika gol oldu yağdı! Son 32 turuna lider çıktı
Belçika, Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek G Grubu'nu lider tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Yeni Zelanda ise turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Leandro Trossard'ın golüyle öne geçen Belçika, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
BELÇİKA FARKI AÇTI
İkinci yarıya da etkili başlayan Belçika'da Trossard, 50. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise ikinci golünü kaydetti. 66. dakikada Kevin De Bruyne farkı üçe çıkarırken, Yeni Zelanda 84. dakikada Just ile umutlandı.
Ancak Belçika, bu gole çabuk yanıt verdi. Oyuna sonradan dahil olan Romelu Lukaku, 86. dakikada topla ilk buluşmasında fileleri havalandırdı. 90+4. dakikada Alexis Saelemaekers de gol perdesini kapatarak skoru 5-1'e getirdi.
BELÇİKA LİDER TAMAMLADI
Bu sonucun ardından Belçika, puanını 5'e yükseltti ve Mısır ile aynı puanda olmasına rağmen gol averajıyla G Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Yeni Zelanda ise 1 puanla grubu son sırada bitirdi ve turnuvaya veda etti.
COURTOIS TARİHE GEÇTİ
Belçika'nın deneyimli kalecisi Thibaut Courtois, Yeni Zelanda karşılaşmasıyla birlikte ülkesi adına en fazla Dünya Kupası maçına çıkan futbolcu oldu. 34 yaşındaki file bekçisi, bu alanda Enzo Scifo'yu geride bırakarak Belçika futbol tarihine geçti.
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|Avustralya
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|Türkiye
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|2
|Güney Afrika
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|Güney Kore
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|Çekya
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|Kanada
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|Bosna Hersek
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|5
|6
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|4
|Katar
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|2
|2
|10
|-8
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|M
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|Y
|Av.
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|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
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|2
|Fas
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|3
|3
|7
|3
|İskoçya
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|1
|0
|2
|1
|4
|-3
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|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
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|0
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|10
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|6
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|Fildişi Sahili
|3
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|0
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|2
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|Ekvador
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|4
|Curacao
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|2
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|9
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|B
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|A
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|Av.
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|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
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|0
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|Takımlar
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|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
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|Takımlar
|O
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|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
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|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
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|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
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|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Avusturya
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Cezayir
|2
|1
|0
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|2
|4
|-2
|3
|4
|Ürdün
|2
|0
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|2
|2
|5
|-3
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2
|Portekiz
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|4
|Özbekistan
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|Gana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|3
|Hırvatistan
|2
|1
|0
|1
|3
|4
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|3
|4
|Panama
|2
|0
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|2
|0
|2
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