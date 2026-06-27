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Bielsa'dan flaş açıklamalar! Muslera itirafı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Uruguay'da Teknik Direktör Marcelo Bielsa, hem Fernando Muslera'nın maç sırasında oyundan çıkmak istediğini açıkladı hem de performansıyla ilgili sert bir özeleştiride bulundu.

calendar 27 Haziran 2026 07:30 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 07:42
Haber: Sporx.com dış haberler
SPORX AI BAKIŞI
Bielsa'dan flaş açıklamalar! Muslera itirafı
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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya'ya elenerek turnuvaya veda eden Uruguay'da moraller çöktü.

Karşılaşmada yaptığı kritik hata sonrası gole engel olamayan Fernando Muslera'nın oyundan çıkmak istediğini açıklayan Teknik Direktör Marcelo Bielsa, maçın ardından sert ifadeler kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "MUSLERA OYUNDAN ÇIKMAK İSTEDİ"

Karşılaşmanın 42. dakikasında İspanya'nın geliştirdiği atakta Marcos Llorente'nin sağ kanattan ceza sahasına çevirdiği topu Alejandro Baena kontrol etti. Yıldız futbolcunun penaltı noktası gerisinden çıkardığı şutta, üzerine gelen topu kontrol etmek isteyen Fernando Muslera büyük bir hata yaptı. Tecrübeli kalecinin avuçlarından kayan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve İspanya öne geçti.

Maçın ardından konuşan Marcelo Bielsa, bu golün ardından Muslera'nın büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Muslera, yediği gol nedeniyle kendisi oyundan çıkmak istedi." ifadelerini kullandı.

BİELSA SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Uruguay'ın Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Marcelo Bielsa, röportaj sırasında sinirlerine hakim olamadı ve "E hadi artık!" diyerek tepkisini gösterdi. Deneyimli çalıştırıcı, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bireysel yeteneklerden iyi bir takım oluşturamadım. Uruguay futboluna hiçbir şey bırakamadım. Dünya Kupası'na katılmamızın bir değeri yok. Copa America üçüncülüğünün bir değeri yok. Geride hiçbir şey bırakmamış olarak hatırlanacağım. Başarısızım."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31204135
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda301238-51
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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