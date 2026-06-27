Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Mısır turladı, İran beklemede!

Mısır ile İran'ın 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Afrika temsilcisi son 32 turuna yükselirken, İran en iyi üçüncüler arasına kalabilmek için diğer gruplardan gelecek sonuçları beklemeye başladı.

calendar 27 Haziran 2026 08:10
SPORX AI BAKIŞI
Mısır turladı, İran beklemede!
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu üçüncü ve son hafta maçında Mısır ile İran, ABD'nin Seattle kentindeki Lumen Field Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadelede Mısır, adını son 32 turuna yazdırırken, İran'ın kaderi diğer gruplarda oynanacak karşılaşmalara kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MAÇA GOLLE BAŞLADILAR

Mısır, henüz 5. dakikada Mahmoud Saber'in golüyle 1-0 öne geçti. İran, 11. dakikada penaltı kazansa da Mehdi Taremi fırsatı değerlendiremedi. Asya temsilcisi, kaçan penaltıya rağmen 14. dakikada Ramin Rezaeian'ın golüyle beraberliği yakaladı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL ÇIKMADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

MISIR'IN RAKİBİ AVUSTRALYA

Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Mısır, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Afrika temsilcisi, eleme turunda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

İRAN EN İYİ ÜÇÜNCÜLERİ BEKLİYOR

Grup aşamasını üç beraberlik ve 3 puanla üçüncü sırada tamamlayan İran ise en iyi üçüncüler arasına girebilmek için diğer gruplardan gelecek sonuçları bekleyecek. Asya temsilcisi, tur bileti alması halinde son 32 turunda İsviçre ile karşılaşacak.

TARİHİNDE BİR İLK

Dünya Kupası tarihinde yedinci kez mücadele eden İran, daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenmişti. Amir Ghalenoei'nin öğrencileri, grubu üçüncü sırada tamamlayarak Dünya Kupası tarihindeki en iyi derecesine ulaşmış oldu.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin22005056
2Avusturya21013303
3Cezayir210124-23
4Ürdün200225-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya22004136
2Portekiz21106154
3Kongo D. Cumhuriyeti201112-11
4Özbekistan200218-70
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere21104224
2Gana21101014
3Hırvatistan210134-13
4Panama200202-20
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