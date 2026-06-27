28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Fenerbahçe'de beklenen Diego Carlos kararı!

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen Diego Carlos için yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi. Sarı-lacivertli yönetimin, oyuncuya pazartesiye kadar ek süre verdiği ve sağlık kontrollerine gelmemesi halinde yaptırım uygulayacağı aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 12:54 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 12:55
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de beklenen Diego Carlos kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerden biri olan Diego Carlos için yönetimin yeni bir karar aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DIEGO CARLOS'A EK SÜRE

Fenerbahçe'nin, ulaşamadığı belirtilen Diego Carlos'a pazartesiye kadar ek süre verdiği aktarıldı. Oyuncunun belirlenen tarihte gelip sağlık kontrollerinden geçmemesi halinde yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

İSMAİL KARTAL GÖRMEK İSTİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Diego Carlos'u takımda görmek istediği belirtildi. Kaynakta, Kartal'ın Como'da iyi bir sezon geçirdiği aktarılan 33 yaşındaki stoperi değerlendirmek istediği ifade edildi.

YENİ SEZONDA DEĞİŞİM SÜRECİ

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım yeniden göreve gelirken, teknik direktörlük görevine de İsmail Kartal getirildi.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı.

ASTON VILLA'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Diego Carlos, 2025'in kış transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertli kulüpte oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın, sağlık kontrolleri ve teknik heyetin değerlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.