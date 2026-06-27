Fenerbahçe'de beklenen Diego Carlos kararı!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde geleceği merak edilen isimlerden biri olan Diego Carlos için yönetimin yeni bir karar aldığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DIEGO CARLOS'A EK SÜRE
Fenerbahçe'nin, ulaşamadığı belirtilen Diego Carlos'a pazartesiye kadar ek süre verdiği aktarıldı. Oyuncunun belirlenen tarihte gelip sağlık kontrollerinden geçmemesi halinde yaptırım uygulanacağı kaydedildi.
İSMAİL KARTAL GÖRMEK İSTİYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Diego Carlos'u takımda görmek istediği belirtildi. Kaynakta, Kartal'ın Como'da iyi bir sezon geçirdiği aktarılan 33 yaşındaki stoperi değerlendirmek istediği ifade edildi.
YENİ SEZONDA DEĞİŞİM SÜRECİ
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım yeniden göreve gelirken, teknik direktörlük görevine de İsmail Kartal getirildi.
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı.
ASTON VILLA'DAN TRANSFER OLMUŞTU
Diego Carlos, 2025'in kış transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli kulüpte oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın, sağlık kontrolleri ve teknik heyetin değerlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'nin, ulaşamadığı belirtilen Diego Carlos'a pazartesiye kadar ek süre verdiği aktarıldı. Oyuncunun belirlenen tarihte gelip sağlık kontrollerinden geçmemesi halinde yaptırım uygulanacağı kaydedildi.
İSMAİL KARTAL GÖRMEK İSTİYOR
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Diego Carlos'u takımda görmek istediği belirtildi. Kaynakta, Kartal'ın Como'da iyi bir sezon geçirdiği aktarılan 33 yaşındaki stoperi değerlendirmek istediği ifade edildi.
YENİ SEZONDA DEĞİŞİM SÜRECİ
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi önemli bir değişim süreci yaşanıyor. Başkanlık seçiminin ardından Aziz Yıldırım yeniden göreve gelirken, teknik direktörlük görevine de İsmail Kartal getirildi.
Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı.
ASTON VILLA'DAN TRANSFER OLMUŞTU
Diego Carlos, 2025'in kış transfer döneminde Premier Lig ekibi Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.
Sarı-lacivertli kulüpte oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın, sağlık kontrolleri ve teknik heyetin değerlendirmesi sonrası netleşmesi bekleniyor.