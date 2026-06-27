Haber Tarihi: 27 Haziran 2026 11:00 -
Güncelleme Tarihi:
27 Haziran 2026 11:00
Uruguay Gruptan Çıktı mı? Uruguay Dünya Kupası Son Durumu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay Milli Takımı'nın turnuvadaki durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. "Uruguay gruptan çıktı mı?" sorusu, oynanan karşılaşmaların ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
Uruguay'ın üst tura yükselip yükselmediği, gruptaki puan durumu ve aldığı sonuçlara göre belirleniyor.
Uruguay son 32 turuna kaldı mı?Uruguay'ın Dünya Kupası'nda yoluna devam edip etmeyeceği, grup maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşiyor.Takımların bir üst tura çıkmasında şu kriterler etkili oluyor:Toplanan puan,Genel averaj,Atılan gol sayısı,Grup sıralaması,Diğer takımların maç sonuçları.Uruguay'ın gruptan çıkma ihtimali var mı?Grup aşamasında alınan sonuçlara göre Uruguay'ın üst tura çıkma şansı değişebiliyor. Takımın kendi maçlarından alacağı puanlar kadar, rakiplerin karşılaşmalarındaki sonuçlar da büyük önem taşıyor.Özellikle son grup maçları, takımların kaderini belirleyen kritik mücadeleler oluyor.Uruguay nasıl üst tura çıkar?
Uruguay'ın bir üst tura yükselmesi için:Gruptaki sıralamasını koruması,Rakiplerinden daha fazla puan toplaması,Gerekirse averaj avantajı sağlamasıgerekiyor.Dünya Kupası'nda grup sıralaması, turnuva kurallarına göre belirleniyor.Uruguay'ın Dünya Kupası durumu nereden takip edilir?Uruguay'ın güncel durumu;FIFA resmi turnuva bilgileri,Puan tabloları,Maç sonuçlarıüzerinden takip edilebiliyor.Sonuç: Uruguay Gruptan Çıktı mı?Uruguay'ın Dünya Kupası'nda gruptan çıkıp çıkmadığı, grup aşamasındaki tüm maçların tamamlanmasıyla kesinleşiyor. Puan durumu, averaj hesapları ve rakip sonuçları Uruguay'ın turnuvadaki geleceğini belirleyecek.
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