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Beşiktaş'ta Vlahovic zirvesi: Görüşme Bodrum'da

Beşiktaş'ın, tatil için Bodrum'a gelen Dusan Vlahovic için harekete geçeceği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Sırp santrforla yüz yüze görüşme yapmayı planladığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 11:49
Haber: Sözcü
Beşiktaş'ta Vlahovic zirvesi: Görüşme Bodrum'da
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Beşiktaş'ta santrfor transferi için Dusan Vlahovic ismi gündemdeki yerini koruyor. Juventus forması giyen Sırp golcünün tatil için Bodrum'a geldiği ve 10 gün Ege'de kalacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ TEMASA GEÇTİ

Siyah-beyazlı yönetimin, Dusan Vlahovic için harekete geçeceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın, oyuncunun temsilcisiyle temas kurduğu ve Vlahovic ile yüz yüze bir görüşme yapacağı aktarıldı.

SERDAL ADALI GÖRÜŞECEK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, 26 yaşındaki santrforla bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin, transfer sürecinde oyuncuyu ikna etmek için yoğun mesai harcayacağı kaydedildi.

MALİ BEKLENTİ YÜKSEK

Dusan Vlahovic'in yıllık 10 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası istediği aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin, bu rakamları düşürmek için görüşmelerde pazarlık yapacağı ifade edildi.

ITALIANO DA DEVREYE GİRECEK

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da Sırp futbolcuyla telefonla görüşeceği belirtildi. Beşiktaş'ın, yıldız santrforu ikna etmek için teknik heyet desteğini de kullanacağı öne sürüldü.

JUVENTUS PERFORMANSI

Dusan Vlahovic, Juventus formasıyla 168 maça çıktı. Sırp santrfor, İtalyan ekibinde 68 kez fileleri havalandırdı.

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