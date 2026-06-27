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Beşiktaş'a yeni golcü adayı Premier Lig'den

Beşiktaş'ın, Nottingham Forest'ta forma giyen Brezilyalı golcü Igor Jesus'u gündemine aldığı iddia edildi. Siyah-beyazlıların 27 yaşındaki oyuncuyu öncelikle kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 09:19
Haber: Takvim
Beşiktaş'a yeni golcü adayı Premier Lig'den
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi golcü transferi için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta forma giyen Igor Jesus'u kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın yeni sezonda Hyen-gyu Oh ile rekabet edecek bir golcü daha transfer etmek istediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetimin öncelikli hedefinin, 27 yaşındaki Brezilyalı golcüyü kiralık olarak kadroya katmak olduğu aktarıldı.

Bununla birlikte oyuncu için bonservis pazarlığının da gündemde olduğu kaydedildi.

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

Igor Jesus, 2025 yılında Nottingham Forest'a transfer oldu. Brezilyalı futbolcunun İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek.

PORTO VE JUVENTUS DA DEVREDE

Takvim'in haberine göre Beşiktaş dışında Porto ve Juventus da Igor Jesus ile görüşmeler gerçekleştirdi. Coritiba, Al Shabab ve Botafogo formaları da giyen Brezilyalı futbolcu, kariyerinde 5 kez Brezilya Milli Takımı'nda görev aldı ve 1 gol kaydetti.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Igor Jesus, geçen sezon Premier Lig'de 37 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asist üreten Brezilyalı golcü, 10 gole katkı sağladı.

27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon tüm kulvarlarda ise 52 maça çıktı ve 16 gol attı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Igor Jesus'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

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