U20 Kadın Hentbol Milli Takımı grubu galibiyetsiz tamamladı

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki 3. ve son maçında Arjantin'e 29-26 yenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlılar, Çin'in Jinzhong kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 12-11 önde tamamlasa da sahadan mağlup ayrıldı.
Şampiyonaya 25 yıl sonra ilk kez katılan milli takım, çıktığı 3 maçı da kaybederek D Grubu'nu son sırada bitirdi.
Yoluna klasman gruplarında devam edecek Türkiye, Grup 2'de oynanacak maçlar sonucu 17 ile 32 arasında bir sırada yer alacak.
Şampiyonaya 25 yıl sonra ilk kez katılan milli takım, çıktığı 3 maçı da kaybederek D Grubu'nu son sırada bitirdi.
Yoluna klasman gruplarında devam edecek Türkiye, Grup 2'de oynanacak maçlar sonucu 17 ile 32 arasında bir sırada yer alacak.