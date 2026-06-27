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Wolves, Krejci ayrılığına sıcak bakıyor

Beşiktaş'ın, savunma hattını güçlendirmek için Ladislav Krejci'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, Wolverhampton forması giyen Çek stoper için temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 11:16
Haber: Fanatik
Wolves, Krejci ayrılığına sıcak bakıyor
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi savunma hattını yeniden yapılandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci transferini gündemine aldığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

ITALIANO LİDER STOPER İSTİYOR

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun isteği doğrultusunda lider özellikleri taşıyan bir savunmacı arayan Beşiktaş, rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Bu doğrultuda Wolverhampton'ın 27 yaşındaki Çek futbolcusu Ladislav Krejci, siyah-beyazlıların transfer listesine girdi.

WOLVES AYRILIĞA SICAK BAKABİLİR

İngiliz basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş, Krejci için kısa süre içinde resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor.

Wolverhampton'ın geçtiğimiz sezon oyuncuyu Girona'dan önce kiralık olarak kadrosuna kattığı, ardından 7.5 milyon euroluk satın alma maddesini devreye soktuğu aktarıldı.

Kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle Krejci'nin ayrılığına sıcak bakabileceği yeniden gündeme geldi.

AGBADOU FAKTÖRÜ

Beşiktaş cephesi, geçtiğimiz kış Wolverhampton'dan transfer edilen Emmanuel Agbadou faktörünü önemli bir koz olarak görüyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, iki kulüp arasındaki olumlu ilişkilerin yanı sıra Agbadou'nun da eski takım arkadaşını ikna sürecinde destek olabileceğini düşündüğü belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

1.91 boyundaki Ladislav Krejci, stoperin yanı sıra ön libero ve merkez orta saha pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Geçen sezon Premier Lig'de 28 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Çek oyuncunun hava toplarındaki etkinliği ve oyun liderliğiyle dikkat çektiği ifade edildi.

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