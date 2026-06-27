Fenerbahçe'den eski oyuncusuna kanca!

Yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesine sürpriz bir isim eklendi.
Sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESKİ FUTBOLCUSU GÜNDEMDE
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin transferde önceliklerinden birinin stoper bölgesi olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'in gündeme geldiği öne sürüldü.
RAKİPLERİ DE VAR
Geçtiğimiz sezon Al-Hilal'e transfer olan genç savunmacının Suudi Arabistan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yusuf Akçiçek ile Süper Lig'den Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın da ilgileniyor.
Sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu Yusuf Akçiçek'i yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESKİ FUTBOLCUSU GÜNDEMDE
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin transferde önceliklerinden birinin stoper bölgesi olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'in gündeme geldiği öne sürüldü.
RAKİPLERİ DE VAR
Geçtiğimiz sezon Al-Hilal'e transfer olan genç savunmacının Suudi Arabistan ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yusuf Akçiçek ile Süper Lig'den Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın da ilgileniyor.