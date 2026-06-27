28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Galatasaray'da Davinson Sanchez yerine Van Dijk!

Como, Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için ısrarına devam ediyor. Galatasaray, Kolombiyalı futbolcunun takımdan ayrılması durumunda Virgil van Dijk'ı transfer etmek istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 09:44
Haber: Türkiye
Galatasaray'da Davinson Sanchez yerine Van Dijk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla göz kamaştıran Davinson Sanchez için Como çok istekli. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, vitrinde olan ve değerine değer katan oyuncu için baskısını artırdı.

BEKLENTİ 35 MİLYON EURO

Sarı kırmızılı yönetim ise 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği oyuncu için turunvanın sonunu beklemeye geçti.

SANCHEZ YERİNE VAN DIJK

Sanchez istenilen rakamlara satılırsa yerine Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk düşünülüyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

30 yaşındaki Sanchez'in Galatasaray ile 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.