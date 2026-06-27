Galatasaray'da Davinson Sanchez yerine Van Dijk!

2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya formasıyla göz kamaştıran Davinson Sanchez için Como çok istekli. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan ekibi, vitrinde olan ve değerine değer katan oyuncu için baskısını artırdı.
BEKLENTİ 35 MİLYON EURO
Sarı kırmızılı yönetim ise 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği oyuncu için turunvanın sonunu beklemeye geçti.
SANCHEZ YERİNE VAN DIJK
Sanchez istenilen rakamlara satılırsa yerine Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk düşünülüyor.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
30 yaşındaki Sanchez'in Galatasaray ile 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.
BEKLENTİ 35 MİLYON EURO
Sarı kırmızılı yönetim ise 35 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği oyuncu için turunvanın sonunu beklemeye geçti.
SANCHEZ YERİNE VAN DIJK
Sanchez istenilen rakamlara satılırsa yerine Liverpool'un tecrübeli stoperi Virgil van Dijk düşünülüyor.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
30 yaşındaki Sanchez'in Galatasaray ile 2029'a kadar mukavelesi bulunuyor.