Galatasaray, Bertuğ Yıldırım için indirim istiyor

Galatasaray, kadrosuna yerli bir golcü katmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Porto'da forma giyen Deniz Gül konusunda şimdilik geri adım attı ve yeniden Bertuğ Yıldırım'a yöneldi.
Başakşehir'in 15 milyon Euro talep etmesiyle geçmişteki görüşmeleri durduran Galatasaray yönetimi, bir kez daha temas kuracak.
Yönetim, Başakşehir'in bonservis talebini indirmeye çalışacak.
Bertuğ Yıldırım, geçen sezon 22 maçta 7 gol attı.
Başakşehir'in 15 milyon Euro talep etmesiyle geçmişteki görüşmeleri durduran Galatasaray yönetimi, bir kez daha temas kuracak.
Yönetim, Başakşehir'in bonservis talebini indirmeye çalışacak.
Bertuğ Yıldırım, geçen sezon 22 maçta 7 gol attı.