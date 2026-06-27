28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Galatasaray, Bertuğ Yıldırım için indirim istiyor

Galatasaray, Başakşehir'in 15 milyon euro istediği Bertuğ Yıldırım için indirim istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 10:40
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Instagram
Galatasaray, Bertuğ Yıldırım için indirim istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, kadrosuna yerli bir golcü katmayı planlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Porto'da forma giyen Deniz Gül konusunda şimdilik geri adım attı ve yeniden Bertuğ Yıldırım'a yöneldi.

Başakşehir'in 15 milyon Euro talep etmesiyle geçmişteki görüşmeleri durduran Galatasaray yönetimi, bir kez daha temas kuracak.

Yönetim, Başakşehir'in bonservis talebini indirmeye çalışacak.

Bertuğ Yıldırım, geçen sezon 22 maçta 7 gol attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.