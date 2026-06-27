Fenerbahçe'de satış planı!

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da oyuncu satışları gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetimin, mali yapıyı güçlendirmek amacıyla bazı futbolculara gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü.
SATIŞ LİSTESİNDEKİ İSİMLER
Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Musaba, Sofyan Amrabat, Fred, Dominik Livakovic, Diego Carlos ve Archie Brown'un talipleriyle görüşmeler yapılacak.
İSMAİL YÜKSEK DE TAKİPTE
Öte yandan Como ve Bayer Leverkusen'in de İsmail Yüksek'i yakından takip ettiği öğrenildi.
AMAÇ MALİ YAPIYI RAHATLATMAK
Sarı-lacivertli yönetimin, söz konusu oyuncuların bonservislerinden gelir elde ederek harcama limitinde ve takım maaş bütçesinde yer açmayı, böylece mali yapıyı yeniden rayına oturtmayı planlıyor.
SATIŞ LİSTESİNDEKİ İSİMLER
Avrupa kulüplerinin radarında bulunan Musaba, Sofyan Amrabat, Fred, Dominik Livakovic, Diego Carlos ve Archie Brown'un talipleriyle görüşmeler yapılacak.
İSMAİL YÜKSEK DE TAKİPTE
Öte yandan Como ve Bayer Leverkusen'in de İsmail Yüksek'i yakından takip ettiği öğrenildi.
AMAÇ MALİ YAPIYI RAHATLATMAK
Sarı-lacivertli yönetimin, söz konusu oyuncuların bonservislerinden gelir elde ederek harcama limitinde ve takım maaş bütçesinde yer açmayı, böylece mali yapıyı yeniden rayına oturtmayı planlıyor.