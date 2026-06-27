28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Beşiktaş'ta Ouattara transferi imzaya yaklaştı

Beşiktaş'ın, Monaco forması giyen Kassoum Ouattara için transfer görüşmelerinde önemli aşama kaydettiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki sol bek için kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren formül üzerinde durduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 09:51
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Ouattara transferi imzaya yaklaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, yeni sezon öncesi sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Monaco forması giyen 21 yaşındaki Kassoum Ouattara için görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Beşiktaş'ın, Fildişi Sahili asıllı Fransız sol bek için Monaco ile kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Siyah-beyazlıların daha önce yaptığı teklifin yetersiz bulunduğu, yönetimin oyuncu için yeni bir resmi teklif sunduğu aktarıldı.

TRANSFERDE OLUMLU HAVA

Kassoum Ouattara'nın Beşiktaş'a gelebilmek için kulübüyle görüştüğü kaydedildi. Monaco'nun da önceki döneme kıyasla oyuncunun ayrılığına daha sıcak baktığı ifade edildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun genç savunmacının transferine onay verdiği belirtildi.

ÖNDER ÖZEN SON GÖRÜŞMEYİ YAPTI

Futbol Direktörü Önder Özen'in Monaco yetkilileriyle son görüşmeyi yaptığı aktarıldı.

Fransız kulübünün anlaşmaya açık olduğu ve sürecin olumlu ilerlemesinde Ouattara'nın Beşiktaş forması giyme isteğinin etkili olduğu vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kassoum Ouattara, 2023 yılında Monaco'ya 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 21 yaşındaki sol bek, bu sezon 24 maçta bin 363 dakika süre aldı. Ouattara, bu karşılaşmalarda 4 asist yaparken 4 sarı kart gördü.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Kassoum Ouattara'nın kariyer istatistiklerinde 117 maç, 3 gol ve 9 asist bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcunun 1.84 boyunda ve 78 kilo olduğu belirtildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.