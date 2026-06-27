Beşiktaş'ta Ouattara transferi imzaya yaklaştı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Monaco forması giyen 21 yaşındaki Kassoum Ouattara için görüşmelerde önemli aşama kaydettiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KİRALAMA FORMÜLÜ GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın, Fildişi Sahili asıllı Fransız sol bek için Monaco ile kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren görüşmeler yürüttüğü belirtildi.
Siyah-beyazlıların daha önce yaptığı teklifin yetersiz bulunduğu, yönetimin oyuncu için yeni bir resmi teklif sunduğu aktarıldı.
TRANSFERDE OLUMLU HAVA
Kassoum Ouattara'nın Beşiktaş'a gelebilmek için kulübüyle görüştüğü kaydedildi. Monaco'nun da önceki döneme kıyasla oyuncunun ayrılığına daha sıcak baktığı ifade edildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun genç savunmacının transferine onay verdiği belirtildi.
ÖNDER ÖZEN SON GÖRÜŞMEYİ YAPTI
Futbol Direktörü Önder Özen'in Monaco yetkilileriyle son görüşmeyi yaptığı aktarıldı.
Fransız kulübünün anlaşmaya açık olduğu ve sürecin olumlu ilerlemesinde Ouattara'nın Beşiktaş forması giyme isteğinin etkili olduğu vurgulandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kassoum Ouattara, 2023 yılında Monaco'ya 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 21 yaşındaki sol bek, bu sezon 24 maçta bin 363 dakika süre aldı. Ouattara, bu karşılaşmalarda 4 asist yaparken 4 sarı kart gördü.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Kassoum Ouattara'nın kariyer istatistiklerinde 117 maç, 3 gol ve 9 asist bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcunun 1.84 boyunda ve 78 kilo olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın, Fildişi Sahili asıllı Fransız sol bek için Monaco ile kiralama ve satın alma opsiyonunu içeren görüşmeler yürüttüğü belirtildi.
Siyah-beyazlıların daha önce yaptığı teklifin yetersiz bulunduğu, yönetimin oyuncu için yeni bir resmi teklif sunduğu aktarıldı.
TRANSFERDE OLUMLU HAVA
Kassoum Ouattara'nın Beşiktaş'a gelebilmek için kulübüyle görüştüğü kaydedildi. Monaco'nun da önceki döneme kıyasla oyuncunun ayrılığına daha sıcak baktığı ifade edildi.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun genç savunmacının transferine onay verdiği belirtildi.
ÖNDER ÖZEN SON GÖRÜŞMEYİ YAPTI
Futbol Direktörü Önder Özen'in Monaco yetkilileriyle son görüşmeyi yaptığı aktarıldı.
Fransız kulübünün anlaşmaya açık olduğu ve sürecin olumlu ilerlemesinde Ouattara'nın Beşiktaş forması giyme isteğinin etkili olduğu vurgulandı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Kassoum Ouattara, 2023 yılında Monaco'ya 2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 21 yaşındaki sol bek, bu sezon 24 maçta bin 363 dakika süre aldı. Ouattara, bu karşılaşmalarda 4 asist yaparken 4 sarı kart gördü.
SEZON İSTATİSTİKLERİ
Kassoum Ouattara'nın kariyer istatistiklerinde 117 maç, 3 gol ve 9 asist bulunuyor. 21 yaşındaki futbolcunun 1.84 boyunda ve 78 kilo olduğu belirtildi.