Fenerbahçe, PSV'den Mauro Junior için harekete geçiyor

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken sol bek bölgesi için Mauro Junior'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, PSV Eindhoven forması giyen Brezilyalı futbolcu için teknik direktör İsmail Kartal'dan gelen talep sonrası çalışma başlattığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ARCHIE BROWN İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Geçen sezon başında kadroya katılan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Archie Brown ile yolların ayrılabileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin, Mauro Junior ile anlaşması halinde Archie Brown'a gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ve İngiliz sol bekle yollarını ayıracağı ifade edildi.
PSV İLE GÖRÜŞME PLANI
Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki hafta PSV Eindhoven ile masaya oturacağı belirtildi. Hollanda ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol bek için şartların zorlanacağı kaydedildi.
Hollanda medyasının da Fenerbahçe'nin Mauro Junior ile ilgilendiğini ve teklif yapacağını doğruladığı aktarıldı.
PORTO DA TAKİPTE
Mauro Junior'un sadece Fenerbahçe'nin değil, Porto'nun da radarında olduğu belirtildi. Brezilyalı oyuncuyu ayrıca İtalyan temsilcisi Como, İspanyol ekibi Real Betis ve İngiliz Leeds United'ın da takip ettiği ifade edildi.
PSV'DE DEĞİŞMEZ İSİMLERDEN OLDU
Mauro Junior, 1 Temmuz 2017'de Desportivo U20 takımından PSV'nin U21 takımına transfer oldu.
Yarım sezon sonra A Takım'a yükselen Brezilyalı futbolcu, 2019'da Heracles'e kiralandı. Kiralıktan döndükten sonra PSV Eindhoven'ın değişmez isimlerinden biri haline geldi.
GEÇEN SEZON 37 MAÇA ÇIKTI
Mauro Junior, geride kalan sezonda PSV Eindhoven formasıyla toplam 37 maçta görev yaptı. Brezilyalı sol bek, Eredivisie'de 26, Şampiyonlar Ligi'nde 7, KNVB Beker'de 3 ve Johan Cruijff Schaal'da 1 maçta forma giydi.
Mauro Junior, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
6 Mayıs 1999 doğumlu Mauro Junior, sol bek pozisyonunda görev yapıyor. 1.71 boyunda ve 70 kilo olan Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Geçen sezon başında kadroya katılan ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Archie Brown ile yolların ayrılabileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin, Mauro Junior ile anlaşması halinde Archie Brown'a gelen teklifleri değerlendirmeye alacağı ve İngiliz sol bekle yollarını ayıracağı ifade edildi.
PSV İLE GÖRÜŞME PLANI
Fenerbahçe yönetiminin, önümüzdeki hafta PSV Eindhoven ile masaya oturacağı belirtildi. Hollanda ekibiyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol bek için şartların zorlanacağı kaydedildi.
Hollanda medyasının da Fenerbahçe'nin Mauro Junior ile ilgilendiğini ve teklif yapacağını doğruladığı aktarıldı.
PORTO DA TAKİPTE
Mauro Junior'un sadece Fenerbahçe'nin değil, Porto'nun da radarında olduğu belirtildi. Brezilyalı oyuncuyu ayrıca İtalyan temsilcisi Como, İspanyol ekibi Real Betis ve İngiliz Leeds United'ın da takip ettiği ifade edildi.
PSV'DE DEĞİŞMEZ İSİMLERDEN OLDU
Mauro Junior, 1 Temmuz 2017'de Desportivo U20 takımından PSV'nin U21 takımına transfer oldu.
Yarım sezon sonra A Takım'a yükselen Brezilyalı futbolcu, 2019'da Heracles'e kiralandı. Kiralıktan döndükten sonra PSV Eindhoven'ın değişmez isimlerinden biri haline geldi.
GEÇEN SEZON 37 MAÇA ÇIKTI
Mauro Junior, geride kalan sezonda PSV Eindhoven formasıyla toplam 37 maçta görev yaptı. Brezilyalı sol bek, Eredivisie'de 26, Şampiyonlar Ligi'nde 7, KNVB Beker'de 3 ve Johan Cruijff Schaal'da 1 maçta forma giydi.
Mauro Junior, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
PİYASA DEĞERİ 18 MİLYON EURO
6 Mayıs 1999 doğumlu Mauro Junior, sol bek pozisyonunda görev yapıyor. 1.71 boyunda ve 70 kilo olan Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.