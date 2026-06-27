Galatasaray'dan Icardi'ye haber: 'Cevap ver'

Sözleşmesi biten Mauro Icardi'ye 5 milyon Euro'luk kontrat öneren Galatasaray yönetimi, Arjantinli oyuncuya mesaj gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yıldız oyuncunun teklife hızlı şekilde yanıt vermesini isteyen başkan Özbek, sonrasında karara göre forvet hattı için adım atacak.
Mauro Icardi teklifi kabul etmezse yönetim, buradaki maaş bütçesini bir başka yıldız için kullanacak. Bunun için de yönetim elini çabuk tutmak istiyor.
Galatasaray forması ile 134 maçta sahaya çıkan ve 77 gol atarak kulübün efsaneleri arasına giren 33 yaşındaki oyuncu, Arjantin'de tatiline devam ediyor.
Mauro Icardi teklifi kabul etmezse yönetim, buradaki maaş bütçesini bir başka yıldız için kullanacak. Bunun için de yönetim elini çabuk tutmak istiyor.
Galatasaray forması ile 134 maçta sahaya çıkan ve 77 gol atarak kulübün efsaneleri arasına giren 33 yaşındaki oyuncu, Arjantin'de tatiline devam ediyor.