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Udinese'de Zaniolo krizi sürüyor!

Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, Udinese ile maaş konusunda henüz anlaşamadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 12:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Udinese'de Zaniolo krizi sürüyor!
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Udinese'de Nicolo Zaniolo ile ilgili yaşanan maaş krizi devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, Galatasaray'dan bonservisini aldığı Nicolo Zaniolo ile henüz maaş konusunda anlaşma sağlayamadı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, yaşanan son duruma dair açıklamalarda bulundu.

Vigorelli, "Şu anda Udinese ile bir anlaşma yok. Görüşmeler devam ediyor ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı." sözlerini sarf etti.

Udinese ile anlaşma sağlanamaması halinde farklı fırsatları da değerlendirebileceklerini söyleyen Vigorelli, "Her an bir gelişme olabilir ancak koşullar bu şekilde devam ederse Udinese dışında ortaya çıkacak fırsatları da değerlendireceğiz." dedi.

UDINESE PERFORMANSI

Udinese'de geçen sezon 34 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

 

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