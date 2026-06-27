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Göztepe'de Noah Sundberg bilmecesi

Göztepe'nin daha önce prensipte anlaşma sağladığı Noah Sonko Sundberg transferinde belirsizlik yaşandığı belirtildi. Sarı-kırmızılılarda oyuncuyla henüz resmi sözleşme imzalanmadığı ve yönetimin alternatiflere yöneldiği aktarıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 12:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe'de Noah Sundberg bilmecesi
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Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de Noah Sonko Sundberg transferi belirsizliğe girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ve Brezilyalı forvet Andre Henrique ile resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların, daha önce prensipte anlaştığı Sundberg ile henüz resmi sözleşme yapmadığı belirtildi.

TRANSFER ASKIDA

Brezilyalı stoper Heliton'un takımdan ayrılmasının ardından Noah Sonko Sundberg ile prensipte anlaşma sağlayan Göztepe'de sürecin şu an için askıda olabileceği kaydedildi.

Bonservisi Bulgaristan ekibi Ludogorets'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu Yunanistan temsilcisi Aris'te kiralık geçiren Gambiyalı stoperin İzmir'e getirilmediği aktarıldı.

ALTERNATİFLER GÜNDEMDE

Göztepe yönetiminin, 29 yaşındaki savunmacının yerine başka alternatiflere de yöneldiği vurgulandı. Sarı-kırmızılı ekipte savunma hattı için transfer çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

U19 TAKIMININ RAKİBİ 1 EYLÜL'DE BELLİ OLACAK

UEFA Gençlik Ligi'nde Play-Off Şampiyonu olan Göztepe'nin, UEFA Gençlik Ligi Ulusal Şampiyonlar Yolu 2. turundaki rakibi 1 Eylül'de belli olacak.

Göztepe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2026-27 sezonuna Ulusal Şampiyonlar Yolu üzerinden katılacak.

3 ELEME TURU OYNANACAK

Göztepe U19, organizasyonda 3 çift maçlı eleme turu oynayacak. Bu turları geçen toplam 10 takım, ana turnuvanın son 32 aşamasına yükselecek.

Sarı-kırmızılı gençler, 3 eleme turunu başarıyla tamamlaması halinde Avrupa'nın en iyi akademi takımlarıyla doğrudan eleme aşamasında mücadele etme şansı yakalayacak.

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