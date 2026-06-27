CANLI: Galatasaray'da yetki genel kurulu

Galatasaray Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştiriliyor.
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Dursun Özbek: "Bugün olağanüstü genel kurul toplantımızda bir aradayız. Yine kulübümüz için çok önemli kararlar alacağımız bugünde bizlerle birlikte olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.
Bugün geriye dönüp baktığımızda, yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir dönemi birlikte yaşadığımızı görüyoruz.
Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarda kazandığımız sayısız kupalar. Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ancak onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır.
Kalıcı başarı; güçlü tesislerle, güçlü mali yapı ile ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. 4 yıldır sizlerden aldığımız yetkilerle önemli projeleri hayata geçirdik."
Dursun Özbek: "Göreve geldiğimizden bu yana, her zaman aynı anlayışla hareket ettik. Sizlerden hiçbir zaman ne yaptığımızı bilmeden bize güvenmenizi istemedik. Hedeflerimizi anlattık, sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık.
Bugün A takımımız, Avrupa standartlarında inşa ettiğimiz Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Aslantepe Projesi'nin temelini attık. Mecidiyeköy'deki projeyi tamamlama aşamasına geldik, Riva'da ikinci etap inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu arazimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için tüm çalışmaları yaptık.
Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızın tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Bu vesileyle Adamızda var olan hukuki sorunların çözülmesinde emeği geçen geçmiş yönetimdeki arkadaşlarıma buradan teşekkür gönderiyorum. Kalamış'ta gerekli iyileştirmeleri yaptık.
Bu süreçte kulübümüzün mali bağımsızlığa ulaşması açısından en önemli hamleyi yaptık ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık.
Bunları yaparken tek bir hedefimiz vardı. Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri korumak, büyütmek ve gelecek nesillere gurur duyacağımız çok daha güçlü bir kulüp bırakmak.
Değerli Galatasaraylılar, bu dönemde en iyi teklifleri veren firmalarla ilerledik. Her ihtiyacımız olduğunda Galatasaraylılar sahip olduğu güç ve imkanlarla bize destek oldular. Bize destek olan tüm sponsorlarımıza, tüm Galatasaraylılara en içten teşekkürlerimi gönderiyorum."
Dursun Özbek: "Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızın tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Bu vesileyle Adamızda var olan hukuki sorunların çözülmesinde emeği geçen geçmiş yönetimdeki arkadaşlarıma buradan teşekkür gönderiyorum. Kalamış'ta gerekli iyileştirmeleri yaptık."
Dursun Özbek: "Yetki istediğimiz gayri menkul projelerinin toplam yatırım tutarı yaklaşık 250 milyon dolardır.
Bu sene kulübün konsolide bütçesinin yaklaşık 500 milyon euro olacağı düşünülürse bu rakamın gerçekçi bir rakamla karşılanabileceğine inanıyorum."
"KEMERBURGAZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"
Dursun Özbek: "Kemerburgaz Tesisleri bizim göz bebeğimizdir. Geriye dönüp baktığımda, Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir tesise sahibiz. Okan Hocamızın da belirttiği gibi, futbol takımının artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur.
İkinci faza geçiyoruz. Şimdi akademimizin ve kadın futbol takımımızın buraya taşınmasını planlıyoruz."
Dursun Özbek: "Aslantepe Vadisi, Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönem en çok heyecanlandığım projedir. Bu proje ile basketbol, voleybol ve amatör branşları tek çatı altında toplayacağız. Kulübümüz için çok önemli bir eksiği tamamlayacağız."
Dursun Özbek: "Yetki istediğimiz projeleri size ifade ediyorum. Buraya not almışım, "Bunu izah et, söyle" diye bir notum var burada.
Ben ve arkadaşlarımın tek bir amacı var; Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı büyütmek ve Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir şekilde teslim etmek. Onun için çalışıyoruz, bütün çabamız bu."
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YETKİ İSTENEN PROJELER
Dursun Özbek: "Bugün olağanüstü genel kurul toplantımızda bir aradayız. Yine kulübümüz için çok önemli kararlar alacağımız bugünde bizlerle birlikte olan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.
Bugün geriye dönüp baktığımızda, yalnızca sportif başarılarla değil, kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir dönemi birlikte yaşadığımızı görüyoruz.
Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarda kazandığımız sayısız kupalar. Bunların her biri hepimizi gururlandırıyor. Ancak biz başarıyı yalnızca kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ancak onları kalıcı kılacak olan güçlü bir kulüp yapısıdır.
Kalıcı başarı; güçlü tesislerle, güçlü mali yapı ile ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışı ile mümkündür. Göreve geldiğimizden bugüne kadar Galatasaray'ın yarınlarını da inşa etmeye çalışıyoruz. 4 yıldır sizlerden aldığımız yetkilerle önemli projeleri hayata geçirdik."
Dursun Özbek: "Göreve geldiğimizden bu yana, her zaman aynı anlayışla hareket ettik. Sizlerden hiçbir zaman ne yaptığımızı bilmeden bize güvenmenizi istemedik. Hedeflerimizi anlattık, sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık.
Bugün A takımımız, Avrupa standartlarında inşa ettiğimiz Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarına devam ediyor. Aslantepe Projesi'nin temelini attık. Mecidiyeköy'deki projeyi tamamlama aşamasına geldik, Riva'da ikinci etap inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu arazimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için tüm çalışmaları yaptık.
Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızın tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Bu vesileyle Adamızda var olan hukuki sorunların çözülmesinde emeği geçen geçmiş yönetimdeki arkadaşlarıma buradan teşekkür gönderiyorum. Kalamış'ta gerekli iyileştirmeleri yaptık.
Bu süreçte kulübümüzün mali bağımsızlığa ulaşması açısından en önemli hamleyi yaptık ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık.
Bunları yaparken tek bir hedefimiz vardı. Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri korumak, büyütmek ve gelecek nesillere gurur duyacağımız çok daha güçlü bir kulüp bırakmak.
Değerli Galatasaraylılar, bu dönemde en iyi teklifleri veren firmalarla ilerledik. Her ihtiyacımız olduğunda Galatasaraylılar sahip olduğu güç ve imkanlarla bize destek oldular. Bize destek olan tüm sponsorlarımıza, tüm Galatasaraylılara en içten teşekkürlerimi gönderiyorum."
Dursun Özbek: "Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızın tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Bu vesileyle Adamızda var olan hukuki sorunların çözülmesinde emeği geçen geçmiş yönetimdeki arkadaşlarıma buradan teşekkür gönderiyorum. Kalamış'ta gerekli iyileştirmeleri yaptık."
Dursun Özbek: "Yetki istediğimiz gayri menkul projelerinin toplam yatırım tutarı yaklaşık 250 milyon dolardır.
Bu sene kulübün konsolide bütçesinin yaklaşık 500 milyon euro olacağı düşünülürse bu rakamın gerçekçi bir rakamla karşılanabileceğine inanıyorum."
"KEMERBURGAZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ"
Dursun Özbek: "Kemerburgaz Tesisleri bizim göz bebeğimizdir. Geriye dönüp baktığımda, Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyorum. Dünya standartlarında bir tesise sahibiz. Okan Hocamızın da belirttiği gibi, futbol takımının artan performansında ve şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin büyük etkisi olmuştur.
İkinci faza geçiyoruz. Şimdi akademimizin ve kadın futbol takımımızın buraya taşınmasını planlıyoruz."
Dursun Özbek: "Aslantepe Vadisi, Galatasaray'ın geleceği olarak gördüğüm ve bu dönem en çok heyecanlandığım projedir. Bu proje ile basketbol, voleybol ve amatör branşları tek çatı altında toplayacağız. Kulübümüz için çok önemli bir eksiği tamamlayacağız."
Dursun Özbek: "Yetki istediğimiz projeleri size ifade ediyorum. Buraya not almışım, "Bunu izah et, söyle" diye bir notum var burada.
Ben ve arkadaşlarımın tek bir amacı var; Galatasaray'a hizmet etmek, Galatasaray'ı büyütmek ve Galatasaray'ı çocuklarımıza, torunlarımıza daha büyük bir şekilde teslim etmek. Onun için çalışıyoruz, bütün çabamız bu."