Beşiktaş'ta Italiano'dan Anguissa ısrarı

Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı transfer listesinin üst sıralarında tuttuğu belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Kamerunlu futbolcu için yönetime olumlu rapor sunduğu öğrenildi. Italiano'nun, Anguissa'nın takımın savunma dengesini artıracağı görüşünde olduğu aktarıldı.
10 MİLYON EUROLUK PLAN
Beşiktaş yönetiminin, sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki orta saha için Napoli'ye yaklaşık 10 milyon euro bonservis teklif etmeyi planladığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların ayrıca Anguissa'ya yıllık 2.5 ila 3 milyon euro arasında değişen bir maaş önerisi hazırladığı kaydedildi.
ANGUISSA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Tecrübeli futbolcunun Napoli'den ayrılmaya sıcak baktığı, ancak karar vermeden önce diğer kulüplerden gelecek teklifleri de değerlendireceği aktarıldı.
Geçtiğimiz yıl milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Anguissa'nın tamamen iyileştiği ve sezonun son bölümünde yeniden düzenli forma giydiği ifade edildi.
SİSTEME UYGUN PROFİL
Fizik gücü, atletizmi ve iki yönlü oyun yapısıyla öne çıkan Kamerunlu orta sahanın, Vincenzo Italiano'nun sistemine uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.
Beşiktaş'ın, orta saha hattını daha dirençli hale getirmek için Anguissa transferinde ısrarını sürdürdüğü belirtildi.
TAKIM BUGÜN TOPLANIYOR
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk antrenmanını yarın akşam gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Kara Kartal'ın ilk hazırlık maçındaki rakibi ise 2 Temmuz'da Gyirmoth olacak.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Kamerunlu futbolcu için yönetime olumlu rapor sunduğu öğrenildi. Italiano'nun, Anguissa'nın takımın savunma dengesini artıracağı görüşünde olduğu aktarıldı.
10 MİLYON EUROLUK PLAN
Beşiktaş yönetiminin, sözleşmesinin son yılına giren 30 yaşındaki orta saha için Napoli'ye yaklaşık 10 milyon euro bonservis teklif etmeyi planladığı belirtildi.
Siyah-beyazlıların ayrıca Anguissa'ya yıllık 2.5 ila 3 milyon euro arasında değişen bir maaş önerisi hazırladığı kaydedildi.
ANGUISSA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK
Tecrübeli futbolcunun Napoli'den ayrılmaya sıcak baktığı, ancak karar vermeden önce diğer kulüplerden gelecek teklifleri de değerlendireceği aktarıldı.
Geçtiğimiz yıl milli takım kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Anguissa'nın tamamen iyileştiği ve sezonun son bölümünde yeniden düzenli forma giydiği ifade edildi.
SİSTEME UYGUN PROFİL
Fizik gücü, atletizmi ve iki yönlü oyun yapısıyla öne çıkan Kamerunlu orta sahanın, Vincenzo Italiano'nun sistemine uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.
Beşiktaş'ın, orta saha hattını daha dirençli hale getirmek için Anguissa transferinde ısrarını sürdürdüğü belirtildi.
TAKIM BUGÜN TOPLANIYOR
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanacak. Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk antrenmanını yarın akşam gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampı için 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. Kara Kartal'ın ilk hazırlık maçındaki rakibi ise 2 Temmuz'da Gyirmoth olacak.