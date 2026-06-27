Galatasaray'dan Van Dijk'a 10 milyon euro

Galatasaray, Liverpool'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Como'nun transferini istediği Davinson Sanchez'in ayrılması durumunda Van Dijk için hamle yapacak.
VAN DIJK BÜTÇESİ
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Van Dijk için bütçesi de ortaya çıktı.
Kulübü Liverpool ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Hollandalı savunma oyuncusunun bonservis problemini çözmesi durumunda kendisine 9-10 milyon euro aralığında yıllık ücret verilmesi planlanıyor.
LIVERPOOL PERFORMANSI
Liverpool'da geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan Virgil van Dijk, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.
VAN DIJK BÜTÇESİ
Galatasaray'ın 34 yaşındaki Van Dijk için bütçesi de ortaya çıktı.
Kulübü Liverpool ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Hollandalı savunma oyuncusunun bonservis problemini çözmesi durumunda kendisine 9-10 milyon euro aralığında yıllık ücret verilmesi planlanıyor.
LIVERPOOL PERFORMANSI
Liverpool'da geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan Virgil van Dijk, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.