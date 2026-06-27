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Galatasaray'dan Van Dijk'a 10 milyon euro

Galatasaray, Liverpool'dan ilgilendiği Virgil van Dijk için transfer planını hazırladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 10:53
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Van Dijk'a 10 milyon euro
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Galatasaray, Liverpool'dan Hollandalı savunma oyuncusu Virgil Van Dijk ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Como'nun transferini istediği Davinson Sanchez'in ayrılması durumunda Van Dijk için hamle yapacak.

VAN DIJK BÜTÇESİ

Galatasaray'ın 34 yaşındaki Van Dijk için bütçesi de ortaya çıktı.

Kulübü Liverpool ile 1 yıllık daha mukavelesi bulunan Hollandalı savunma oyuncusunun bonservis problemini çözmesi durumunda kendisine 9-10 milyon euro aralığında yıllık ücret verilmesi planlanıyor.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Liverpool'da geride kalan sezonda 55 maçta süre bulan Virgil van Dijk, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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