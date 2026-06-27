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Fenerbahçe'den sürpriz Oyarzabal bombası!

Fenerbahçe'nin, Real Sociedad'ın kaptanı Mikel Oyarzabal için 25 milyon euroluk teklif hazırladı. Sarı-lacivertlilerin transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 08:30
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'den sürpriz Oyarzabal bombası!
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Yeni sezon öncesi kadrosunu dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin gündemine Real Sociedad'ın kaptanı Mikel Oyarzabal geldi.

Sarı-lacivertli yönetim, deneyimli futbolcu için önemli bir bütçe ayırırken transferi gerçekleştirmek adına girişimlerini sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe, 29 yaşındaki Mikel Oyarzabal için yaklaşık 25 milyon euroluk bir teklif hazırladı. Sarı-lacivertlilerin, hücum hattına hem tecrübesi hem de liderlik özellikleriyle fark yaratacak bir isim kazandırmak istediği belirtilirken, Oyarzabal'ın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı aktarıldı.

HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE OYNUYOR

Real Sociedad altyapısından yetişen ve uzun yıllardır İspanyol ekibinin formasını giyen Oyarzabal, santrforun yanı sıra sol kanat ve ikinci forvet mevkilerinde de görev yapabiliyor. Teknik heyetin, çok yönlü oyun yapısı nedeniyle İspanyol yıldızı kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

19 GOLE KATKI

Geride kalan sezonda La Liga'da 34 maça çıkan Oyarzabal, 15 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek takımına 19 gole doğrudan katkı sağladı. Real Sociedad ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun transferinin kolay gerçekleşmesi beklenmezken, Fenerbahçe yönetiminin Avrupa'da ses getirecek bir transfer için temaslarını sürdürdüğü öne sürüldü.

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