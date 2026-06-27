Wilfried Singo'nun talipleri artıyor!

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri, Galatasaray'dan Wilfried Singo için transfer yarışına girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Napoli, Borussia Dortmund, Inter ve Bayer Leverkusen, Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunmacısı Singo'yu kadrosuna katmak için girişimlerini artırdı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Singo'nun ancak sözleşmesindeki çıkış maddesinin devreye girmesi halinde takımdan ayrılabileceğini iletirken, belirlenen bonservis bedelinin 55 milyon euro olduğu aktarıldı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sarı-kırmızılı yönetim, Singo'nun ancak sözleşmesindeki çıkış maddesinin devreye girmesi halinde takımdan ayrılabileceğini iletirken, belirlenen bonservis bedelinin 55 milyon euro olduğu aktarıldı.
Galatasaray'da geride kalan sezonda 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.