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Kocaelispor'da Omar Fayed kararı

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe'den Omar Fayed transferine mesafeli yaklaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 13:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Kocaelispor'da Omar Fayed kararı
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Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Mısırlı stoper Omar Fayed ile yaklaşık iki hafta önce temas kuran Kocaelispor yönetimi, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geride kalan sezonu kiralık olarak Portekiz'de geçiren 22 yaşındaki savunma oyuncusunun transfer süreci, teknik direktör Selçuk İnan'ın kararına göre şekilleniyor.

SELÇUK İNAN MESAFELİ

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan genç stoper ile yapılan görüşmelerde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Yönetimin bu transfere sıcak bakmasına rağmen, teknik direktör Selçuk İnan'ın futbolcu için kesin olarak kadroya dahil edilmesi yönünde bir talebinin olmadığı ve oyuncuya karşı mesafeli yaklaştığı öğrenildi.

YABANCI KONTENJANI DOLU

Genç teknik adamın, takımın mevcut yabancı oyuncu kontenjanının dolu olması sebebiyle bu hakkını farklı mevkilerde değerlendirmek istediği belirtildi. Yabancı kontenjanının ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceğine dair yaşanan belirsizlik nedeniyle Omar Fayed transferinin şu an için transferin kesinliği söz konusu değil. [Özgür Kocaeli]

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