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Dursun Özbek'e TFF için çağrı!

Galatasaray Kulübü Üyesi Metin Ünlü, yetki genel kurulunda TFF için dikkat çeken açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılı kulübün yönetimine seslendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 11:59
Haber: Sporx.com
Dursun Özbek'e TFF için çağrı!
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Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılarda üye Metin Ünlü, yetki genel kurulunda TFF ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Metin Ünlü, "Bu TFF'nin artık Türk futbolunu yönetme şansı kalmadı. Son Dünya Kupası'nda bize yaşattıkları kabul edilebilecek bir şey değil. Böyle bir kadro bugün yurda döndü. Bunun hesabını o TFF, mutlaka Türk milletine vermek zorundadır! Plansızlık ve programsızlık hepsi üst üste!" dedi.

"Bu TFF yönetiminin, maalesef geçen seneki uygulamaları ile bize ne zorluklar çıkardığını biliyoruz." diyen Ünlü, "Futbol ilişkileri çok önemli. Sayın başkan ve yönetimden ricam; bu TFF'nin Türk futbolunun başından bir an önce gitmesi gerekmesi konusunda ne yapılması gerekiyorsa yapmalarını rica ediyorum. Diğer kulüplere de sesleniyorum! Bu TFF'nin Türk futbolunu yönetme şansı kalmamıştır, yönetemez!" diye konuştu.

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