28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Twente, Wout Weghorst'u kadrosuna kattı

Hollanda ekibi Twente, Wout Weghorst'u transfer ettiğini açıkladı. Kulüp, Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer alan 33 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalanacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 13:55
Twente, Wout Weghorst'u kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Hollanda ekibi Twente, Wout Weghorst'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer alan 33 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TWENTE'DEN AÇIKLAMA

Twente'nin açıklamasında, "Şu anda Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım kadrosunda yer alan ve 52 kez milli forma giyen Weghorst, kulüple iki yıllık sözleşme imzalayacak." ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYDİ

Wout Weghorst, kariyerinde AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Manchester United formaları giydi. Hollandalı santrfor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta görev yaptı.

Weghorst, siyah-beyazlı formayla çıktığı 18 maçta 9 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.