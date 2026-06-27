Hollanda ekibi Twente, Wout Weghorst'u kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takımı kadrosunda yer alan 33 yaşındaki santrforla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TWENTE'DEN AÇIKLAMA
Twente'nin açıklamasında, "Şu anda Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım kadrosunda yer alan ve 52 kez milli forma giyen Weghorst, kulüple iki yıllık sözleşme imzalayacak." ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYDİ
Wout Weghorst, kariyerinde AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Manchester United formaları giydi. Hollandalı santrfor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta görev yaptı.
Weghorst, siyah-beyazlı formayla çıktığı 18 maçta 9 gol kaydetti.
Twente'nin açıklamasında, "Şu anda Dünya Kupası'nda Hollanda Milli Takım kadrosunda yer alan ve 52 kez milli forma giyen Weghorst, kulüple iki yıllık sözleşme imzalayacak." ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ'TA DA FORMA GİYDİ
Wout Weghorst, kariyerinde AZ Alkmaar, Wolfsburg ve Manchester United formaları giydi. Hollandalı santrfor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında kiralık olarak Beşiktaş'ta görev yaptı.
Weghorst, siyah-beyazlı formayla çıktığı 18 maçta 9 gol kaydetti.