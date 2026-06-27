Galatasaray'da tüm projelere onay!

Galatasaray Kulübünde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Toplantıda Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, 11 farklı konuda üyelerden yetki istedi. Söz konusu yetki talepleri arasında Mecidiyeköy'deki Leo Residence, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki akademi ve kadın futbol kamp binası ile yeni sahaların yapılması, Aslantep Vadisi Projesi, Yeni Florya Metin Oktay Spor Tesisi, Hasnun Galip Binası, Riva ile Büyükçekmece'deki arazilerle ilgili önemli maddeler yer aldı.
TÜM PROJELERE ONAY
Galatasaray'ın genel kurulunda tüm projeler için onay çıktı.
YETKİ ALINAN PROJELER
DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kalıcı sportif başarının güçlü tesisler, mali yapı ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu söyledi.
Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.
Kulüp açısından çok önemli kararlar almak için toplandıklarını belirten Özbek, "Yalnızca sportif başarılarla değil kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir süreci yaşıyoruz. Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarımızın kazandığı sayısız kupa hepimizi gururlandırıyor. Ancak başarıyı hiçbir zaman kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ama onları kalıcı kılacak olan güçlü kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı, güçlü tesisler, mali yapı ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil Galatasaray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Görevde oldukları son 4 sene içinde önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"İlk günden itibaren aynı anlayışla hareket ettik. Hiçbir zaman ne yaptığımızı bilmeden bize güvenmenizi istemedik. Önce hedeflerimizi anlattık, sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Bugün altyapımız, Avrupa standartlarında inşa ettiğimiz Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Aslantepe Vadisi projemizin hukuki ve idari süreçlerini tamamladık, temelini attık. Mecidiyeköy'deki Leo Residence projemizi tamamlama aşamasına geldik. Riva'daki arazimizde birinci etabın inşaatı tamamlandı, ikinci etabın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu arazimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için de tüm çalışmaları yaptık. Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızı, İstanbul'un en güzel tesislerinden biri haline getirdik, tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Kalamış tesislerimizde üyelerimize en iyi şekilde hizmet vermek için gerekli iyileştirmeleri de yaptık. Bu süreçte kulübümüzün mali bağımsızlığa ulaşması açısından en önemli hamleyi yaptık, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Tüm bu projelerin gerçekleşmesini sağlayan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmış olmamızdır. Bunları yaparken tek bir hedefimiz vardı; Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri korumak, büyütmek ve gelecek nesillere gurur duyacağımız çok daha güçlü bir kulüp bırakmak. Bu dönemde tüm projelerimizde maliyeti en aza indirmek adına teklif toplama suretiyle ve en iyi teklifi veren firmalarla ilerledik. Her ihtiyacımız olduğunda Galatasaraylılar sahip oldukları güç ve imkanlarla bize destek oldular."
Dursun Özbek, genel kurulda yetki istenen maddelerle ilgili detaylı sunum yaparak, "Yetki istediğimizin gayrimenkul projelerinin toplam yatırım tutarı yaklaşık 250 milyon dolar. Bu sene kulübün konsolide bütçesinin yaklaşık 500 milyon avro olacağı düşünülürse bu rakamın gerçekçi bir planlamayla karşılanabileceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.
"TÜRKİYE'NİN BAYERN'İ"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın ortak gücüyle çok önemli bir eşiğe geldiklerini söyledi.
Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.
Genel kurula katılan herkesin her detayı bilmesi için sunumunu büyük bir titizlikle hazırladığını belirten Özbek, "Bize emanet edilen değerleri, daha iyi hale getirmek istiyoruz. Daha büyük bir Galatasaray bırakmak için çalışıyoruz. Mayıs ayındaki seçimde ne söz verdiysem, onu yapıyorum. Kimse başka bir şey düşünmesin. Ben Galatasaray'ın çocuğuyum. Ben Galatasaray'ın neferiyim." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, Aslantepe Vadisi projesinde kullanılacak krediye değinerek, "Aslantepe Vadisi projesi için kullanacağımız kredi, bir yatırım kredisidir. Bu projeyi kredilendirmek için VakıfBank ile görüşmelerimiz oldu. Bankalar, bir projenin gerçekleşebileceğine inanmasa o proje için bir kuruş bile vermez. VakıfBank, projemizi inceledikten sonra bizim için 10 yıllık proje kredisi hazırladı. İmzalamadım. Sizden bu yetkiyi alırsam imzalayacağım. Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın yüzyılının projesidir. Torunlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli projedir. Sportif başarılarımızın sürmesi de gündemimizde." diye konuştu.
Geride kalan 4 senede Galatasaray için çalıştıklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:
"Galatasaray'ın varlıklarını ve sportif başarısını belli bir seviyeye getirdik. İnanın ki bir eşiğe geldik. Herkesin gıpta ettiği bir eşiğe geldik. Birçok farklı şey duyuyoruz. Herkes 'Galatasaray, Türkiye'nin Bayern Münih'i oldu.' diyor. Bu hepimizin eseri. Ortak gücümüzün eseri. Bu geldiğimiz eşiği de beraber aşacağız."
DURSUN ÖZBEK AYAKTA ALKIŞLANDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tüm yetkilerin onaylanmasının ardından ayakta alkışlandı.
Dursun Özbek, "Genel kurula teşekkür ediyorum. Getirdiğimiz önerilerin hepsini kabul ettiler. Bundan sonra görev bize düşüyor. Genel kurula bir kez daha teşekkür ediyorum, getirdiğimiz önerileri kabul ettikleri için." dedi.
TÜM PROJELERE ONAY
Galatasaray'ın genel kurulunda tüm projeler için onay çıktı.
YETKİ ALINAN PROJELER
DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kalıcı sportif başarının güçlü tesisler, mali yapı ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkün olduğunu söyledi.
Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.
Kulüp açısından çok önemli kararlar almak için toplandıklarını belirten Özbek, "Yalnızca sportif başarılarla değil kurumsal dönüşüm anlamında da tarihi bir süreci yaşıyoruz. Futbolda üst üste kazandığımız şampiyonluklar, Avrupa'da yeniden güçlü bir Galatasaray kimliği, kadın voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu ve amatör branşlarımızın kazandığı sayısız kupa hepimizi gururlandırıyor. Ancak başarıyı hiçbir zaman kupalarla ölçmedik. Kupalar önemlidir ama onları kalıcı kılacak olan güçlü kulüp yapısıdır. Kalıcı başarı, güçlü tesisler, mali yapı ve geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla mümkündür. Bu anlayışla göreve geldiğimiz günden bu yana yalnızca bugünü değil Galatasaray'ın yarınlarını inşa etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Görevde oldukları son 4 sene içinde önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Özbek, şu ifadeleri kullandı:
"İlk günden itibaren aynı anlayışla hareket ettik. Hiçbir zaman ne yaptığımızı bilmeden bize güvenmenizi istemedik. Önce hedeflerimizi anlattık, sonra verdiğimiz sözleri yerine getirmek için çalıştık. Bugün altyapımız, Avrupa standartlarında inşa ettiğimiz Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Aslantepe Vadisi projemizin hukuki ve idari süreçlerini tamamladık, temelini attık. Mecidiyeköy'deki Leo Residence projemizi tamamlama aşamasına geldik. Riva'daki arazimizde birinci etabın inşaatı tamamlandı, ikinci etabın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu arazimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için de tüm çalışmaları yaptık. Florya'da kulübümüzün geleceği adına önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Adamızı, İstanbul'un en güzel tesislerinden biri haline getirdik, tapusunu aldık, tüm altyapı ve imar sorunlarını çözdük. Kalamış tesislerimizde üyelerimize en iyi şekilde hizmet vermek için gerekli iyileştirmeleri de yaptık. Bu süreçte kulübümüzün mali bağımsızlığa ulaşması açısından en önemli hamleyi yaptık, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktık. Tüm bu projelerin gerçekleşmesini sağlayan Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmış olmamızdır. Bunları yaparken tek bir hedefimiz vardı; Galatasaray'ın sahip olduğu değerleri korumak, büyütmek ve gelecek nesillere gurur duyacağımız çok daha güçlü bir kulüp bırakmak. Bu dönemde tüm projelerimizde maliyeti en aza indirmek adına teklif toplama suretiyle ve en iyi teklifi veren firmalarla ilerledik. Her ihtiyacımız olduğunda Galatasaraylılar sahip oldukları güç ve imkanlarla bize destek oldular."
Dursun Özbek, genel kurulda yetki istenen maddelerle ilgili detaylı sunum yaparak, "Yetki istediğimizin gayrimenkul projelerinin toplam yatırım tutarı yaklaşık 250 milyon dolar. Bu sene kulübün konsolide bütçesinin yaklaşık 500 milyon avro olacağı düşünülürse bu rakamın gerçekçi bir planlamayla karşılanabileceğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.
"TÜRKİYE'NİN BAYERN'İ"
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camianın ortak gücüyle çok önemli bir eşiğe geldiklerini söyledi.
Başkan Özbek, sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında konuştu.
Genel kurula katılan herkesin her detayı bilmesi için sunumunu büyük bir titizlikle hazırladığını belirten Özbek, "Bize emanet edilen değerleri, daha iyi hale getirmek istiyoruz. Daha büyük bir Galatasaray bırakmak için çalışıyoruz. Mayıs ayındaki seçimde ne söz verdiysem, onu yapıyorum. Kimse başka bir şey düşünmesin. Ben Galatasaray'ın çocuğuyum. Ben Galatasaray'ın neferiyim." ifadelerini kullandı.
Dursun Özbek, Aslantepe Vadisi projesinde kullanılacak krediye değinerek, "Aslantepe Vadisi projesi için kullanacağımız kredi, bir yatırım kredisidir. Bu projeyi kredilendirmek için VakıfBank ile görüşmelerimiz oldu. Bankalar, bir projenin gerçekleşebileceğine inanmasa o proje için bir kuruş bile vermez. VakıfBank, projemizi inceledikten sonra bizim için 10 yıllık proje kredisi hazırladı. İmzalamadım. Sizden bu yetkiyi alırsam imzalayacağım. Aslantepe Vadisi projesi, Galatasaray'ın yüzyılının projesidir. Torunlarımıza, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli projedir. Sportif başarılarımızın sürmesi de gündemimizde." diye konuştu.
Geride kalan 4 senede Galatasaray için çalıştıklarını aktaran Özbek, şunları kaydetti:
"Galatasaray'ın varlıklarını ve sportif başarısını belli bir seviyeye getirdik. İnanın ki bir eşiğe geldik. Herkesin gıpta ettiği bir eşiğe geldik. Birçok farklı şey duyuyoruz. Herkes 'Galatasaray, Türkiye'nin Bayern Münih'i oldu.' diyor. Bu hepimizin eseri. Ortak gücümüzün eseri. Bu geldiğimiz eşiği de beraber aşacağız."
DURSUN ÖZBEK AYAKTA ALKIŞLANDI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, tüm yetkilerin onaylanmasının ardından ayakta alkışlandı.
Dursun Özbek, "Genel kurula teşekkür ediyorum. Getirdiğimiz önerilerin hepsini kabul ettiler. Bundan sonra görev bize düşüyor. Genel kurula bir kez daha teşekkür ediyorum, getirdiğimiz önerileri kabul ettikleri için." dedi.