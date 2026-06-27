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Fenerbahçe yönetimi Topuk Yaylası'nda takımla buluştu

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası Tesisleri'nde takımla bir araya geldi. Başkan Aziz Yıldırım, teknik heyet ve futbolcularla yeniden toplantı yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 16:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe yönetimi Topuk Yaylası'nda takımla buluştu
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Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli futbol A takımının yeni sezon ilk etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kampı dün başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ziyaret etmişti.



YILDIRIM TAKIMLA TOPLANTI YAPTI

Başkan Aziz Yıldırım'ın, geç saatlerde futbolcular ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Fenerbahçe'de öğle saatlerinde düzenlenen yemeğe ise yönetim kurulunda yer alan birçok isim katıldı.

YÖNETİCİLER TESİSLERİ GEZDİ

Yemekten önce Aziz Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla yeniden toplantı yaptı. Yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir de yemeğin ardından tesisleri gezdi.

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