Fenerbahçe yönetimi Topuk Yaylası'nda takımla buluştu

Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyeleri, Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli futbol A takımının yeni sezon ilk etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kampı dün başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ziyaret etmişti.
YILDIRIM TAKIMLA TOPLANTI YAPTI
Başkan Aziz Yıldırım'ın, geç saatlerde futbolcular ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Fenerbahçe'de öğle saatlerinde düzenlenen yemeğe ise yönetim kurulunda yer alan birçok isim katıldı.
YÖNETİCİLER TESİSLERİ GEZDİ
Yemekten önce Aziz Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla yeniden toplantı yaptı. Yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir de yemeğin ardından tesisleri gezdi.
YILDIRIM TAKIMLA TOPLANTI YAPTI
Başkan Aziz Yıldırım'ın, geç saatlerde futbolcular ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Fenerbahçe'de öğle saatlerinde düzenlenen yemeğe ise yönetim kurulunda yer alan birçok isim katıldı.
YÖNETİCİLER TESİSLERİ GEZDİ
Yemekten önce Aziz Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla yeniden toplantı yaptı. Yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir de yemeğin ardından tesisleri gezdi.