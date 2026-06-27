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Aziz Yıldırım'dan takımla toplantı!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Topuk Yaylası'ndaki kampta futbolcularla bir araya geldi. Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyetle yaptığı görüşmede de transferdeki son durumu masaya yatırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 16:34 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 16:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan takımla toplantı!
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Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları başladı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, Topuk Yaylası'nda yeni sezon öncesi çalışmalara başladı.

TAKIMLA TOPLANTI

Sarı-lacivertlilerde başkan Aziz Yıldırım da kampı ziyaret etti.

Fenerbahçe futbol A takımının yeni sezon ilk etap çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği kampı cuma günü başkan Aziz Yıldırım, başkan vekili Barış Göktürk ve yönetici Özgür Peker ziyaret etti. Başkan Yıldırım daha sonra geç saatlerde oyuncular ve teknik heyetle toplantı gerçekleştirdi.

CUMARTESİ YİNE TOPLANTI!

Fenerbahçe'de cumartesi günü öğle saatlerinde düzenlenen yemeğe ise yönetim kurulunda yer alan birçok isim eşlik etti. Yemekten önce Aziz Yıldırım, yöneticiler, teknik heyet ve futbolcularla yeniden toplantı yaptı.

TRANSFER TOPLANTISI

Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve teknik heyetle yaptığı görüşmede transferdeki son durumu masaya yatırdı. Aziz Yıldırım, bu görüşmede futbolcular ve takım hakkında da detaylı bilgi aldı.

Öte yandan yöneticilerden Mehmet Aydın, Savaş Adalet, Fatih Öztürk, Ömer Onan ve Batuhan Özdemir, yemeğin ardından tesisleri gezdi.





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