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Noa Lang için büyük belirsizlik!

Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Noa Lang'ın geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 16:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Noa Lang için büyük belirsizlik!
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İtalyan basınından Corriere dello Sport, Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye geri dönen Hollandalı futbolcunun durumunu mercek altına aldı.

ALLEGRI KARAR VERMEDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Noa Lang'ın geleceği belirsizliğini korumaya devam ediyor. Napoli'nin yeni teknik direktörü Massimiliano Allegri, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için henüz kesin bir karar vermedi.

KAMPTA YAKIN TAKİP

Allegri, sezon öncesi kampında Noa Lang'ı yakından takip edecek ve Hollandalı futbolcu ile ilgili nihai kararını verecek.

Lang'ın, sergileyeceği performansla Allegri'nin kararı etkileyebileceği ve Napoli'de kalma ihtimali de olduğu belirtildi.

FIORENTINA İDDİASI

27 yaşındaki Noa Lang için Fiorentina da gündeme gelmişti. İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde, Fiorentina'nın Noa Lang'ı kiralık olarak kadrosuna katmayı düşündüğünü duyurmuştu.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen 27 yaşındaki Noa Lang, sarı-kırmızılılarda 19 maçta 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

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