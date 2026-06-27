Balıkesirspor'dan çifte takviye

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Balıkesirspor, iki takviye daha yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon ligde Play-Off şampiyonluğu yaşayan Çorluspor 1947'den stoper Hüseyin Ayan (24) ve sol bek Ferit Özer'le (24) 1'er yıllık sözleşme imzaladı.
Balıkesir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz şampiyon oyuncuları kadrosuna katmayı sürdürüyor. Yolun sonu şampiyonluk olsun, transferlerimiz hayırlı olsun" mesajı paylaştı.
Balıkesir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz şampiyon oyuncuları kadrosuna katmayı sürdürüyor. Yolun sonu şampiyonluk olsun, transferlerimiz hayırlı olsun" mesajı paylaştı.