28 Haziran
Panama-İngiltere
00:00
28 Haziran
Hırvatistan-Gana
00:00
28 Haziran
Kolombiya-Portekiz
02:30
28 Haziran
Kongo D. Cumhuriyeti-Özbekistan
02:30
28 Haziran
Ürdün-Arjantin
05:00
28 Haziran
Cezayir-Avusturya
05:00

Balıkesirspor'dan çifte takviye

3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Hüseyin Ayan ve Ferit Özer'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 16:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'dan çifte takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Balıkesirspor, iki takviye daha yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kırmızı-beyazlılar, geçen sezon ligde Play-Off şampiyonluğu yaşayan Çorluspor 1947'den stoper Hüseyin Ayan (24) ve sol bek Ferit Özer'le (24) 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz şampiyon oyuncuları kadrosuna katmayı sürdürüyor. Yolun sonu şampiyonluk olsun, transferlerimiz hayırlı olsun" mesajı paylaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.