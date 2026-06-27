Haber Tarihi: 27 Haziran 2026 17:00 - Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 17:00

İran Gruptan Çıktı mı? İran Dünya Kupası'nda Son 32 Turuna Yükseldi mi?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Takımı'nın gruptan çıkıp çıkmadığı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. "İran gruptan çıktı mı?" sorusu, grup maçlarının ardından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

İran Gruptan Çıktı mı? İran Dünya Kupası'nda Son 32 Turuna Yükseldi mi?
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İran'ın son 32 turuna yükselip yükselmediği, grup aşamasında aldığı sonuçlar ve puan tablosundaki sıralamasına göre belirleniyor.
İran son 32 turuna kaldı mı?

İran'ın eleme turuna yükselme durumu, grup maçlarının tamamlanmasının ardından kesinlik kazanıyor.

Bir üst tura çıkan takımlar belirlenirken şu kriterler dikkate alınıyor:

Toplanan puan,
Genel averaj,
Atılan ve yenilen gol sayısı,
Grup sıralaması,
FIFA'nın turnuva talimatlarında yer alan eşitlik bozma kriterleri.
İran'ın gruptan çıkma ihtimali var mı?

Grup aşaması devam ederken İran'ın üst tura yükselme şansı, hem kendi maçlarından alacağı sonuçlara hem de gruptaki diğer karşılaşmaların sonuçlarına bağlı olarak değişebiliyor.

Özellikle son hafta maçları, puan tablosunun şekillenmesinde belirleyici rol oynuyor.

İran nasıl gruptan çıkar?


2026 Dünya Kupası formatına göre gruplarında başarılı olan takımlar eleme aşamasına yükseliyor.

İran'ın gruptan çıkabilmesi için:

Rakiplerinden daha fazla puan toplaması,
Gerekli durumlarda averaj üstünlüğü sağlaması,
Grup sıralamasında üst sıralarda yer alması

gerekiyor.

İran'ın Dünya Kupası'ndaki durumu nereden takip edilir?

İran Milli Takımı'nın güncel durumu şu kaynaklardan takip edilebilir:

FIFA'nın resmi puan durumu,
Güncel maç sonuçları,
Grup sıralamaları,
Turnuva fikstürü.
Sonuç: İran Gruptan Çıktı mı?

İran'ın Dünya Kupası'nda gruptan çıkıp çıkmadığı, grup aşamasındaki tüm karşılaşmalar tamamlandıktan sonra kesinleşiyor. Son puan durumu, averaj hesapları ve diğer maçların sonuçları İran'ın son 32 turuna yükselip yükselmediğini belirleyecek.

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