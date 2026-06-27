Altay'da Emre Tangeldi'den ödeme iddiası

3. Lig temsilcisi Altay'dan sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Emre Tangeldi, kulüpte yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon takıma düzenli ödeme yapılmadığını iddia etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BU SÖZLERİ ANLAMIYORUM"
Emre Tangeldi, Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın yaptığı, "Evinde otururken tekrar futbola kazandırdık" ifadesine yanıt verdi.
Genç futbolcu, "Bu kulüpte ilk kez geçen sezon yer almadım. Toplamda 60 maça çıkmış bir futbolcu için, 'Evinden aldık, profesyonel sözleşme imzalattık' denilebilmesini anlamıyorum" diye konuştu.
"DÜZENLİ ÖDEME ALAMADIK"
Siyah-beyazlı kulüple birçok kez profesyonel sözleşme imzaladığını belirten Emre Tangeldi, bu sözleşmelerin TFF'ye bildirilmemesi nedeniyle süresinin geçtiğini söyledi.
Tangeldi, "Yetiştiricilik bedeli çok küçük bir miktardı. Mart ayında imzaladığım son sözleşme TFF'ye bildirildi. Sezon başında yapılan küçük bir ödeme dışında primler hariç düzenli bir ödeme alamadık. Hak ettiğimiz primler de çoğu zaman aylar sonra ödendi. Hakkını arayan tarafın vefasız ilan edilmesini kabul etmiyorum" dedi.
KONGRE SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Altay Başkanı Sinan Kanlı da kulüpteki olağanüstü genel kurul sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Kanlı, 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan olağanüstü genel kurulun tamamlanacağını belirtti ancak kongre tarihi paylaşmadı.
"SÜREÇ TAMAMLANDIĞINDA GENEL KURUL YAPILACAK"
Sinan Kanlı, kulübün geleceğiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Kanlı, "Kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine oturtma gayesiyle görüşmeler yaptığımız şu süreçte sessiz kalıyor görünmemiz, sürecin hassasiyetinden ve ciddiyetinden kaynaklıdır. Süreç tamamlandığında genel kurul toplantısı yapılarak yarıda kalan genel kurulumuz tamamlanacak" dedi.
Emre Tangeldi, Altay Başkanı Sinan Kanlı'nın yaptığı, "Evinde otururken tekrar futbola kazandırdık" ifadesine yanıt verdi.
Genç futbolcu, "Bu kulüpte ilk kez geçen sezon yer almadım. Toplamda 60 maça çıkmış bir futbolcu için, 'Evinden aldık, profesyonel sözleşme imzalattık' denilebilmesini anlamıyorum" diye konuştu.
"DÜZENLİ ÖDEME ALAMADIK"
Siyah-beyazlı kulüple birçok kez profesyonel sözleşme imzaladığını belirten Emre Tangeldi, bu sözleşmelerin TFF'ye bildirilmemesi nedeniyle süresinin geçtiğini söyledi.
Tangeldi, "Yetiştiricilik bedeli çok küçük bir miktardı. Mart ayında imzaladığım son sözleşme TFF'ye bildirildi. Sezon başında yapılan küçük bir ödeme dışında primler hariç düzenli bir ödeme alamadık. Hak ettiğimiz primler de çoğu zaman aylar sonra ödendi. Hakkını arayan tarafın vefasız ilan edilmesini kabul etmiyorum" dedi.
KONGRE SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Altay Başkanı Sinan Kanlı da kulüpteki olağanüstü genel kurul sürecine ilişkin açıklama yaptı.
Kanlı, 11 Mayıs'ta başkan adayı çıkmaması nedeniyle yarıda kalan olağanüstü genel kurulun tamamlanacağını belirtti ancak kongre tarihi paylaşmadı.
"SÜREÇ TAMAMLANDIĞINDA GENEL KURUL YAPILACAK"
Sinan Kanlı, kulübün geleceğiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Kanlı, "Kulübümüzün geleceğini sağlam temeller üzerine oturtma gayesiyle görüşmeler yaptığımız şu süreçte sessiz kalıyor görünmemiz, sürecin hassasiyetinden ve ciddiyetinden kaynaklıdır. Süreç tamamlandığında genel kurul toplantısı yapılarak yarıda kalan genel kurulumuz tamamlanacak" dedi.