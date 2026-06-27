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100'üncü Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda görkemli kutlama

Gazi Koşusu öncesinde, yarış camiasının paydaşları ile sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri 100'üncü Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda bir araya geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 16:55 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 16:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
100'üncü Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda görkemli kutlama
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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve pazar günü gerçekleştirilecek olan 100'üncü Gazi Koşusu öncesinde, yarış camiasının paydaşları ile sanat, spor ve medya dünyasının önde gelen isimleri 100'üncü Gazi Koşusu Resepsiyonu'nda bir araya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulunun ev sahipliğindeki gece Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleşti. Başkan Serdal Adalı'nın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra geleneksel Gazi Koşusu pastası kesildi. Gecede Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici sahne alarak konuklara müzik ziyafeti yaşattı.

GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN

Resepsiyonun en dikkat çeken anlarından biri ise 100'üncü Gazi Koşusu'na özel hazırlanan drone gösterisi oldu. Çırağan Palace Kempinski üzerinde gerçekleştirilen gösteride, 2 binin üzerinde drone senkronize hareket ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetini, Gazi Koşusu Kupası'nı, yarış atı figürlerini ve Türk bayrağını İstanbul Boğazı semalarına yansıttı. Geceye damga vuran görsel şölen, Türkiye'de bu ölçekte gerçekleştirilen ilk drone gösterisi olarak büyük beğeni toplarken, Atatürk'e ithafen hazırlanan final bölümü davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Türk atçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan dev bayrak, İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Asırlık organizasyonun coşkusunu şehrin siluetine taşıyan bayrak, 100'üncü Gazi Koşusu'nun tarihi önemini ve bu anlamlı yılın heyecanını İstanbul Boğazı'nın iki yakasında buluşturdu.







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