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Aliağa Petkimspor, Galatasaray'dan Tibet Görener'i kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Tibet Görener ile anlaşma sağladı. Geçen sezon Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki uzun forvet, İzmir temsilcisinin kadrosuna katıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 27 Haziran 2026 16:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa Petkimspor, Galatasaray'dan Tibet Görener'i kadrosuna kattı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, dış transferde Tibet Görener'i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, geçen sezon Galatasaray forması giyen 23 yaşındaki uzun forvetle anlaşma sağlandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KULÜPTEN AÇIKLAMA

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Tibet Görener. Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen genç forvet Tibet Görener, yolculuğumuz için aramıza katıldı" ifadeleri kullanıldı.

MİLLİ TAKIMLARDA GÖREV YAPTI

Basketbola Banvit altyapısında başlayan Tibet Görener, lise eğitimi için gittiği ABD'de 3 sezon NCAA tecrübesi yaşadı.

2.06 boyundaki oyuncu, U16, U18 ve U20 milli takımlarında da forma giydi.

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